Elezioni regionali indette per il 14 febbraio, Spirlì firma il decreto Calabria

Catanzaro – “Sono indette le elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per il giorno 14 febbraio 2021”, si legge nel decreto del Presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, che adesso sarà notificato, tra gli altri, al ministero dell’Interno e al ministero per gli Affari regionali, oltre che al presidente del Consiglio regionale, al presidente della Corte d’appello di Catanzaro, ai prefetti e ai sindaci dei Comuni della regione e ai presidenti delle commissioni elettorali ex articolo 3 ultimo comma legge 108/68.

Spirlì, ha indetto così indetto le elezioni regionali per il 14 febbraio 2021 con un decreto adottato nella giornata odierna dallo stesso Presidente.



A distanza di poco più di un anno dalle scorse Regionali, dunque, la Calabria il 14 febbraio 2021 tornerà al voto a causa dello scioglimento anticipato della legislatura sotto l’egida di Jole Santelli, determinata dalla prematura scomparsa del presidente della Giunta regionale, avvenuta lo scorso 15 ottobre.