‘Ndrangheta, agguato nel Cosentino: morto un 50enne

Cassano allo Ionio (Cs) – Raggiunto da una sfilza di colpi mentre era alla guida della sua Bmw, davanti al cancello della sua abitazione, per fare ritorno a casa. È morto così Giuseppe Gaetani, di 50 anni, di Cassano allo Ionio, ucciso ieri sera in un agguato compiuto in contrada “Pantano Rotondo”, a pochi metri dalla strada provinciale Cassano-Sibari.