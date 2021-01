Nuova stretta del Governo, la Calabria verso la zona arancione insieme ad altre regioni

COSENZA – In base alla nuova stretta del Governo, il prossimo weekend sarà da zona arancione (9-10 gennaio), ma a partire da lunedì 11 le cose potrebbero cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni mezza Italia potrebbe diventare arancione con la Sicilia che potrebbe addirittura passare da gialla a rossa.

In base ai dati attuali a rischio arancione sono: Calabria, Liguria, Veneto, Basilicata, Lombardia, Puglia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Sardegna e Lazio. A rischio zona rossa, in base anche alle indicazioni del CTS regionale, è la Sicilia. In questo senso la Regione deciderà nelle prossime ore.