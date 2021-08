Paralimpiadi Tokyo, la Calabria sul podio con Anna Barbaro

Una carriera sportiva fatta di ostacoli quella della Barbaro, da quando ha contratto un virus che l’ha privata della vista. Dallo studio in Ingegneria e della musica, Anna, ormai da quasi dieci anni, ha iniziato a praticare sport grazie al supporto del padre che l’ha accompagnata per la prima volta in piscina. Prima il bronzo europeo nel Triathlon, poi il primo posto nel “World ParaTriathlon series”.