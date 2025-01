Pari amaro per il Cosenza, la riprende il Mantova: cori e fischi contro Guarascio

COSENZA – Un punto in casa Cosenza che non risolve i tanti problemi: la ribalta il Mantova nonostante il doppio svantaggio iniziale. Contestazione e fischi contro il presidente del club calabrese.

La cronaca della gara

Il Cosenza prova subito a parte in avanti e al minuto 10 passa in vantaggio. Florenzi supera in bello stile un avversario, crossa al centro e trova Artistico che di petto la manda in rete: il nuovo attaccante rossoblù segna all’esordio con la maglia del club calabrese. La squadra di casa non molla la presa e raddoppia con un gol dalla distanza realizzato da Florenzi: il calciatore sardo si accentra dalla sinistra e lascia partire un potente tiro al 23’ che supera l’estremo difensore avversario. Non tarda ad arrivare una timida reazione ospite. Mancuso cerca il tiro dalla distanza, ma la palla viene bloccata senza problemi da Micai. Match riaperto improvvisamente al 37’ con Maggioni che segna con un preciso colpo di testa e sfruttando la palla inattiva dei biancorossi. Subito dopo Micai si deve impegnare e non poco sulla conclusione di Fiori: palla in angolo e gara più viva che mai.

La ripresa vede il Mantova reagire con forza. Al minuto 18 del secondo tempo diagonale preciso e letale di Mancuso sul quale Micai può fare ben poco: grave errore di Kouan che favorisce l’intervento degli ospiti. Il Mantova cresce nell’intensità di gioco, dall’altro lato c’è il Cosenza e mister Alvini che invoca concentrazione e calma. Nel finale di gara domina la stanchezza, complice anche il rettangolo di gioco reso pesante dalla pioggia, da qui la scelta di cambiare diversi interpreti da ambo le parti. Micai è ancora decisivo su un tiro ravvicinato che avrebbe ribaltato il match: il portiere salva ancora una volta il risultato. Artistico si esalta e sul finale scheggia la parte alta della traversa: che occasione per il club calabrese.

Il tabellino di Cosenza-Mantova



COSENZA (3-4-1-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Caporale (46′ st Martino); Ricciardi (46′ st Hristov), Kouan, Kourfalidis, D’Orazio (27′ st Cimino); Florenzi (40′ st Mauri); Mazzocchi (27′ st Zilli), Artistico. In panchina: Vettorel, Charlys, Fumagalli, Dalle Mura, Rizzo Pinna, Ricci, Novello. Allenatore: Alvini.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Cella, De Maio, Bani (35′ st Giordano); Trimboli, Burrai; Bragantini (16′ st Debenedetti), Mancuso, Fiori (26′ st Wieser); Mensah (35′ st Galuppini). In panchina: Sonzogni, Solini, Redolfi, Ruocco, Fedel, Panizzi, Artioli, Muroni. Allenatore: Massolini.

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia. Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Mattia Politi di Lecce. Quarto Ufficiale: Alessandro Recchia di Brindisi. VAR: Matteo Gariglio di Pinerolo. AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

MARCATORI: 10′ pt Artistico (C), 23′ pt Florenzi (C), 37′ pt Maggioni (M), 18′ st Mancuso (M).

NOTE: spettatori 3.269 di cui 138 ospiti. Ammoniti: D’Orazio, Kouan, Artistico, Sgarbi, Kourfalidis (C), Bani (M). Angoli: 3-4. Recupero: 2′ pt, 5′ st.