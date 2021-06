Sabato e domenica vaccini senza prenotazione in Calabria: ecco dove

COSENZA – Per dare un ulteriore accelerata alla campagna di vaccinazione in Calabria, la Protezione Civile regionale, in sinergia con le Asp territoriali, ha annunciato un “Open vax Day” sabato 26 e domenica 27 giugno, in alcuni punti vaccinali presenti sul territorio calabrese dove ci si potrà vaccinare senza bisogno di prenotazione.

Di seguito l’elenco dei centri operativi nel week-end:

– Palazzetto delle Associazioni di Cosenza

– Palestra Istituto Commerciale Geometri di San Giovanni in Fiore

– Palazzetto dello Sport di Rende

– Centro Sociale di Lattarico

– Poliambulatorio di Roggiano Gravina

– Palestra di San Marco Argentano

– Centro vaccinale di Diamante

– Centro Territoriale di Rossano

– Hub Magna Grecia di Catanzaro (solo domenica)

– Ospedale di Lamezia (solo sabato)

– Ospedale di Soverato (solo sabato)

– Ospedale di Soveria Mannelli (solo sabato)

– PalaValentia di Vibo Valentia

– Palasport di Serra San Bruno

– Polo Nord di Reggio Calabria

– Polo Sud di Reggio Calabria

– Hub Vaccinale di Siderno

– Centro Vaccinale di Gioia Tauro (sabato e domenica pomeriggio)

– Centro Vaccinale di Taurianova

– Ospedale di Melito Porto Salvo

– Centro Vaccinale di Mesoraca

– Hub Vaccinale di Cirò Marina