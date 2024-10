Segna ancora Ricciardi, sorride il Cosenza: prima vittoria rossoblù in trasferta

REGGIO EMILIA – Felicità in casa Cosenza per il successo lontano dal “San Vito-Marulla”: successo in casa della Reggiana. Ora testa al match contro la Salernitana.

La cronaca del match

Nei primi minuti si segnala una grave disattenzione della difesa emiliana, ma Ricciardi non ne approfitta e davanti al portiere non supera Bardi: occasione importante per il Cosenza che non riesce a passare in vantaggio al minuto 5. La risposta della Reggiana arriva con un colpo di testa di Sersanti che, però, termina fuori. La squadra ospite continua ad attaccare e al 21′ va vicina al gol con un diagonale di Florenzi parato in tuffo dall’estremo difensore della Reggiana. Sempre Florenzi si rende ancora pericoloso con un tiro dalla distanza che sfiora il palo alla destra di Bardi. Al 39′ colpo ravvicinato di Ricciardi che non lascia scampo a Bardi: lupi avanti.

Durante la ripresa sono i padroni di casa a dover rincorrere, ospiti invece alla ricerca della giusta giocata per provare a chiudere il match. Da un lato c’è la Reggiana che le prova tutte, dall’altra parte ci sono invece i calabresi che provano la gestione e per poco sfiorano il gol con Rizzo Pinna al minuto 30 del secondo tempo. Lo squillo degli emiliani arriva con Portanova di testa, ma Micai blocca senza particolari problemi a 5 minuti dal 90′. La Reggiana sfiora il pari con Meroni che colpisce di testa, ma senza superare l’ex compagno Micai. Nonostante i sette minuti di recupero, arrivano i tre punti per il Cosenza che permettono ai ragazzi di Alvini di avvicinarsi alla zona salvezza.

Il tabellino di Reggiana-Cosenza

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Libutti (38′ st Fiamozzi), Meroni, Lucchesi, Fontanarosa (31′ st Maggio); Vergara, Reinhart (38′ st Cigarini), Sersanti; Marras (23′ st Girma), Vido (1′ st Pettinari), Portanova. In panchina: Motta, Stulac, Ignacchiti, Urso, Sampirisi, Kabashi, Nahounou. Allenatore: Viali.

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Martino, Caporale (11′ st Venturi), Dalle Mura; Ricciardi (20′ st Cimino), Charlys, Florenzi (43′ st Mazzocchi), Ricci; Kouan (1′ st Kourfalidis), Rizzo Pinna; Strizzolo (11′ st Zilli). In panchina: Baldi, Vettorel, Sankoh, Fumagalli, D’Orazio, Ciervo, Begheldo. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata. Assistenti: Marco Bresmes di Bergamo e Mattia Regattieri di Finale Emilia. Quarto ufficiale: Alessandro Pizzi di Bergamo. VAR: Matteo Gualtieri di Asti. AVAR: Ivano Pezzuto di Lecce.

MARCATORE: 39′ pt Ricciardi (C).

NOTE: 8.529 spettatori di cui 508 ospiti. Ammoniti: Fontanarosa, Meroni, Marras, Reinhart (R), Kouan, Florenzi, Caporale, Strizzolo, Venturi, Kourfalidis (C). Angoli: 3-1. Recupero: 1′ pt, 7′ st.