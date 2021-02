Spirlì: “Vaccini al personale scolastico dalla settimana prossima e scuole chiuse”

CATANZARO- “Cominceremo sicuramente a vaccinare il mondo della scuola dalla settimana prossima, vediamo se sarà lunedì o mercoledì”. Così ha riferito il Presidente ff della Regione Calabria in un snnuncio arrivato da un video su Facebook. “La proposta che a oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse per tutta la durata della vaccinazione e che la durata della vaccinazione, che interesserà tutto il personale, debba essere effettuata nel più breve tempo possibile”, ha aggiunto. “Abbiano iniziato – ha detto Spirlì – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59 mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad”.

“Quello che viene fuori dagli accordi – ha specificato Spirlì – è che per tutta la durata delle vaccinazioni le scuole da zero all’università adotteranno la didattica a distanza. Ulteriori notizie tecniche sulla data di inizio saranno date per tempo. Qualche giorno ancora di pazienza e la macchina parte”.