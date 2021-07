REGGIO CALABRIA – Era a bordo della sua auto con il figlioletto di 4 anni quando, per motivi ancora in corso d’accertamento ha perso il controllo impattando violentemente contro un muro. E’ accaduto in via Padova a Reggio, stanotte intorno alle 3:50. Soccorsi entrambi sono stati ricoverati in prognosi riservata al Grande Ospedale Metropolitano per le gravi lesioni.