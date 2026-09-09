Tennis, Reggio Calabria accoglierà il ritorno delle Next Gen ATP Finals in Italia

Le Next Gen ATP Finals tornano in Italia, riportando nel nostro Paese l’evento più prestigioso dedicato ai migliori talenti Under 20 del tennis mondiale.

Pochi giorni dopo la conclusione delle Nitto ATP Finals di Torino e della Final 8 di Coppa Davis di Bologna, dal 9 al 13 dicembre, il grande tennis farà tappa sul carpet indoor del PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Dopo le cinque edizioni disputate a Milano -tra il 2017 e il 2022, con la sola interruzione del 2020 dovuta alla pandemia – il ritorno in Italia delle Next Gen ATP Finals, e in particolare la scelta di organizzarle nel Sud del nostro Paese, rappresenta una ulteriore occasione per offrire agli appassionati uno spettacolo unico, riaffermando il ruolo dell’Italia come palcoscenico privilegiato per il tennis del presente e del futuro.

In foto Angelo Binaghi, Presidente della FITP; Andre Silva, Chief Tour Officer ATP; e Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, nello studio di SuperTennis a Flushing Meadows per annunciare il ritorno delle Next Gen ATP Finals in Italia

“Se oggi l’Italia è il Paese del tennis è perché ha avuto il coraggio di investire sul futuro prima degli altri. Le Next Gen ATP Finals rappresentano il torneo del domani: qui nascono i campioni che negli anni successivi conquistano i più grandi palcoscenici del mondo. Riportare questa manifestazione nel nostro Paese, dopo l’esperienza pionieristica di Milano, e scegliere Reggio Calabria come nuova sede significa confermare una visione precisa: fare del tennis un motore di sviluppo per tutto il territorio nazionale, valorizzando anche aree che meritano grandi eventi internazionali. È un segnale di fiducia verso il Sud, verso i giovani e verso un’Italia che continua a dimostrare di essere il punto di riferimento mondiale nell’organizzazione dei più importanti appuntamenti tennistici. Siamo convinti che anche da Reggio Calabria passerà un altro pezzo della storia del tennis mondiale”. Così Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La starting list della PIF ATP RACE TO REGGIO CALABRIA (aggiornata al 9 settembre 2026)

1. Rafael Jodar (Spagna, 19 anni) – punti 2.509

2. Joao Fonseca (Brasile, 20 anni) – punti 1.200

3. Martin Landaluce (Spagna, 20 anni) – punti 738

4. Federico Cinà (Italia, 19 anni) – punti 312

5. Joel Schwaerzler (Austria, 20 anni) – 297 punti

6. Jan Kumstat (Repubblica Ceca, 19 anni) – 283 punti

7. Diego Dedura (Germania, 18 anni) – 281 punti

8. Moise Kouame (Francia, 17 anni) – punti 273

Credits foto www.fitp.it/Federazione/News/Attivita-internazionale/next-gen-atp-finals-2026-reggio-calabria-annuncio