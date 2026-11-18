La storica e saggista ha presentato, lo scorso venerdì, al Museo del Presente il libro “Giovani, liberi, partigiani”, ripercorrendo le vicende di uomini e donne che hanno scelto di lottare contro il fascismo. Una sala gremita, con i saluti del Sindaco di Rende Sandro Principe e la moderazione del giornalista Franco Laratta

Sei storie, sei vite, sei scelte di libertà. Rosario Bentivegna, Teresa Mattei, Giorgio Marincola, Tina Anselmi, Bianca Guidetti Serra e Ughetto Forno: sono i protagonisti di “Giovani, liberi, partigiani”, il libro di Michela Ponzani, edito da De Agostini, che racconta la Resistenza attraverso gli occhi e le esperienze di ragazzi e ragazze che, spesso giovanissimi, ebbero il coraggio di ribellarsi al nazifascismo.

Una vera e propria riflessione sulla nascita della Repubblica, sulle radici antifasciste della Costituzione e sulle responsabilità della politica nei confronti della memoria. Ad aprire l’incontro i saluti del Sindaco Sandro Principe, politico di lungo corso con una solida tradizione socialista. A moderare Franco Laratta, direttore del netword LaC, che con indiscutibile raffinatezza intellettuale ha posto domande interessanti lasciando alla storica tutto lo spazio necessario e meritato.

«Come ho scelto queste storie e perché scrivere un libro che parla di Resistenza e di lotta antifascista? Una lotta ventennale che non inizia dopo l’8 settembre del 1943». Ponzani riporta così il racconto alle origini del fascismo, al movimento dei Fasci di combattimento fondato da Mussolini nel 1919 e poi diventato Partito nazionale fascista: «Quel partito aveva l’ambizione di plasmare le coscienze degli italiani, cioè di creare l’uomo nuovo. I regimi totalitari non si limitano a schiacciare il dissenso, a mettere in prigione gli oppositori o a eliminare la stampa. Aspirano a qualcosa di più ambizioso: vogliono plasmare l’uomo nuovo».

La scelta di rivolgersi ai giovani nasce proprio dalla volontà di consegnare loro una storia che non appartiene soltanto al passato. «Mi sembrava giusto raccontare ai giovani cittadini di oggi e del domani come è nata questa Repubblica. Non solo, ma anche chi è rimasto a difenderla nella sua notte più buia, cioè durante la stagione del terrorismo».

Tra le storie raccontate nel libro, Ponzani si è soffermata su Rosario Bentivegna, il partigiano di via Rasella. Quest’ultimo proveniva da una famiglia aristocratica, avrebbe potuto non esporsi, ma aveva sviluppato fin da ragazzo una forte sensibilità verso le disuguaglianze sociali. La scelta della lotta armata maturò dopo l’esperienza vissuta da studente di medicina durante i bombardamenti su Roma del 19 luglio 1943. Particolarmente significativa anche la vicenda di Giorgio Marincola, il partigiano italo-somalo, vittima del razzismo dell’Italia fascista. A orientare il suo percorso fu il professore Pilo Albertelli, che non rinunciò alla propria dignità neppure davanti agli uomini della polizia politica entrati in classe per arrestarlo. Prima di seguirli, volle terminare la lezione su Kant e disse ai suoi studenti di ricordare bene questa scena, perché valeva molto di più della lezione su Kant che stava facendo.

E poi Teresa Mattei, protagonista della Resistenza e tra le più giovani donne dell’Assemblea Costituente, e la storia del fratello Gianfranco, morto suicida dopo aver resistito per quattro giorni alle torture naziste nel carcere di via Tasso, pur di non tradire i compagni. “Alla sorella lasciò una fiaccola, che lei raccolse e mantenne per tutta la vita”, afferma la storica.

«Di fronte biografie del genere, c’è bisogno di scrivere che la Costituzione è antifascista? Le radici antifasciste della Repubblica sono scritte nella sua stessa nascita, nei principi costituzionali e anche nella XII disposizione transitoria e finale, che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista», afferma convintamente la storica. E mette in guardia da una lettura riduttiva della lotta di Liberazione: «Quando si racconta la Resistenza, il grave errore che si fa è quello di raccontare una sorta di derby tra fascisti e comunisti». Una storia molto più complessa, nella quale si ritrovarono uomini e donne di culture politiche e convinzioni differenti, accomunati dalla volontà di liberare il Paese.

Ponzani si è pronunciata poi sulla tendenza a ricordare alcune vittime della violenza politica dimenticandone altre. «Non puoi dire che Sergio Ramelli è un martire della nazione e dimenticare Fausto e Iaio, Valerio Verbano e i civili che sono stati ammazzati nelle piazze da bombe messe da movimenti eversivi neofascisti». E sulla Presidente del Consiglio che non va a rendere omaggio alle vittime di stragi: “tu puoi anche non essere d’accordo con le sentenze che hanno stabilito le responsabilità penali dei NAR. Ma dovresti andare a rendere omaggio a quei bambini che sono stati ammazzati con una bomba in una sala d’aspetto». Ma non ha risparmiato un’obiezione neppure alla sinistra, accusata di aver progressivamente abbandonato la propria identità smettendo di rivendicare quella storia e quella identità, quasi vergognandosene.

«Partiamo dalla verità»

L’ultimo passaggio è dedicato al lavoro degli storici e alle difficoltà di accesso alla documentazione: «Facciamo una fatica enorme a consultare le carte. Perché non rendete disponibili i documenti che sono ancora coperti da segreto di Stato? Volete la pacificazione? Tutti la vogliamo». Ma la pacificazione, ha avvertito, non può passare attraverso omissioni e verità di comodo. «Bisogna fare i conti fino in fondo con le radici della propria storia, tirare fuori tutta la documentazione, anche quella scomoda, e rifletterci sopra».

Poi la frase che dà il senso all’intera conversazione e che diventa anche il messaggio più forte lasciato al pubblico di Rende: «Senza verità, la pacificazione non può esserci. Se non facciamo questo, continuiamo a raccontarci delle verità di comodo. E le verità di comodo, francamente, sono poco interessanti».

Elvira Sangineto