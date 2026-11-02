Ricerca dell’Università Magna Graecia premiata al Congresso Nazionale della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche

Importante riconoscimento scientifico per la Alessandra Mancini, medico oculista e dottoranda del XXXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Tecnologie Digitali applicate alla Medicina presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, coordinato da Donatella Paolino. In occasione del 5° Congresso Nazionale della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO), svoltosi a Roma dal 29 al 31 ottobre 2026, la dottoressa Mancini ha ricevuto il Premio Antonietta Moramarco – 2ª Edizione, nella categoria «Best Paper sulle Patologie della Superficie Oculare».

Il premio, promosso dalla Società Italiana Banche degli Occhi (SIBO) in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO), è dedicato alla memoria di Antonietta Moramarco, docente di Oftalmologia presso l’Università Sapienza di Roma, e rappresenta un riconoscimento scientifico destinato ai migliori lavori di ricerca nell’ambito delle patologie della cornea e della superficie oculare.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi il 31 ottobre, hanno preso parte Teresio Avitabile, presidente della SISO, Scipione Rossi, segretario della Società, e Leopoldo Spadea, dell’Università Sapienza di Roma, che ha consegnato personalmente il riconoscimento a Mancini.

Il lavoro premiato, dal titolo «La terapia a luce a bassa intensità (LLLT) come trattamento aggiuntivo nella Mucus Fishing Syndrome», è dedicato allo studio della Mucus Fishing Syndrome, una patologia della superficie oculare ancora poco conosciuta e spesso sottodiagnosticata, approfondendone le problematiche cliniche e le possibili strategie terapeutiche attraverso un lavoro di ricerca volto a migliorare la gestione dei pazienti affetti.

La ricerca, già pubblicata nel 2025 sulla rivista scientifica internazionale International Medical Case Reports Journal, si inserisce nell’ambito delle attività di ricerca sulla superficie oculare condotte con il coinvolgimento dei Professori Adriano Carnevali, tutor del percorso di dottorato della Mancini, Vincenzo Scorcia e Giuseppe Giannaccare.

L’assegnazione del Premio Antonietta Moramarco rappresenta un importante riconoscimento del valore scientifico del lavoro svolto e testimonia il contributo dell’Università Magna Graecia di Catanzaro alla ricerca e all’innovazione nel campo dell’oftalmologia.