A Cosenza torna la Festa del ciocciolato con oltre 40 espositori di delizie

COSENZA – E’ tutto pronto per la 19^ edizione della Festa del cioccolato, l’evento più dolce dell’anno che accoglierà a Cosenza grandi e piccini dal 28 al 30 ottobre.

Dopo lo stop forzato nel 2020 e la lenta ripresa dello scorso anno, è un’edizione, questa, che porta con sè la speranza di una effettiva ripartenza e che, proprio per questo, vedrà la presenza di oltre 40 espositori che delizieranno i tanti amanti del cioccolato e non solo.

L’evento, come di consueto organizzato dalla CNA di Cosenza in collaborazione con Publiepa e l’ Associazione La Fontana, si svolgerà nella centralissima Piazza dei Bruzi e non mancheranno conferme e sorprese che verranno svelate nel corso della conferenza stampa.

La festa del cioccolato, appuntamento ormai consolidato ed atteso, prevede anche quest’anno una nutrita presenza di pubblico. La manifestazione, capace di attirare ogni target, delizierà i tanti visitatori con le più svariate prelibatezze dell’oro nero.