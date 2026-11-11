Ripensare le città: il diritto delle donne alla sicurezza e alla libertà nello spazio pubblico

Dall’urbanistica di genere alle esperienze internazionali: ripensare gli spazi pubblici affinché ogni donna possa viverli, attraversarli e abitarli in sicurezza e libertà, senza limitazioni né paura.

C’è una forma di disuguaglianza che raramente compare nelle mappe urbanistiche, che non si misura soltanto attraverso il reddito, l’occupazione o l’accesso ai servizi e che, tuttavia, condiziona profondamente la libertà individuale è il modo in cui le persone possono abitare lo spazio pubblico. Chi progetta le nostre città? Chi decide quali corpi possono attraversarle senza paura? E soprattutto può dirsi realmente libera una donna che, per tornare a casa da sola, deve imparare a convivere con il rischio?

È sufficiente osservare una donna che attraversa una strada poco illuminata, attende un autobus dopo il tramonto o percorre a piedi un sottopassaggio deserto per comprendere che la città non è vissuta da tutti allo stesso modo. Il suo rapporto con lo spazio, talvolta, è mediato da una continua attività di valutazione del pericolo, controllare chi si trova alle proprie spalle, individuare una strada alternativa, condividere la posizione geografica con qualcuno, telefonare durante il tragitto, evitare un luogo anche quando rappresenterebbe il percorso più breve.

Questi comportamenti, spesso considerati precauzioni ordinarie, raccontano una realtà più complessa, la libertà di movimento non coincide necessariamente con la possibilità formale di attraversare uno spazio. Significa poterlo fare senza essere costrette a riorganizzare continuamente le proprie azioni intorno alla paura. È da questa contraddizione che dovrebbe partire una riflessione sulla città contemporanea.

Per molto tempo la progettazione urbana ha assunto come riferimento un abitante apparentemente universale, un individuo autonomo, mobile, prevalentemente orientato al lavoro, che attraversa la città secondo percorsi lineari e prevedibili, ma questo abitante universale esiste soprattutto come astrazione. La vita quotidiana è molto più articolata. Ci sono persone che accompagnano bambini a scuola, assistono genitori anziani, utilizzano il trasporto pubblico, lavorano su turni, rientrano a casa di notte, percorrono tragitti frammentati e hanno bisogno di fermarsi, aspettare, incontrarsi.

Le donne, per ragioni storiche e sociali, hanno sostenuto una quota particolarmente elevata di queste attività di cura e degli spostamenti connessi. Quando la città non considera tali esigenze, non produce soltanto un problema organizzativo, contribuisce a distribuire in maniera diseguale il tempo, le opportunità e l’autonomia. L’urbanista spagnola Inés Sánchez de Madariaga ha sviluppato una parte importante della propria ricerca proprio intorno alla cosiddetta mobilità della cura: una prospettiva che invita a superare l’idea secondo cui gli spostamenti urbani siano determinati esclusivamente dal rapporto tra abitazione e luogo di lavoro.

La città deve essere osservata anche attraverso i percorsi di chi si prende cura degli altri, di chi accompagna, assiste, attende e organizza la vita quotidiana. La questione diventa allora politica: quali esperienze vengono considerate quando si disegna una città? Quali necessità entrano nei bilanci pubblici? Quali esigenze rimangono invisibili perché non corrispondono al modello dominante di mobilità? Nel suo lavoro La città femminista, la geografa canadese Leslie Kern invita a mettere in discussione proprio questa presunta neutralità dello spazio urbano. La città, sostiene la sua prospettiva, non è soltanto un insieme di edifici e infrastrutture è anche il risultato di rapporti sociali, gerarchie e decisioni che stabiliscono chi può occupare lo spazio, a quali condizioni e con quale grado di autonomia. La prospettiva femminista non chiede, dunque, di costruire città separate per le donne, ma chiede di riconoscere che la progettazione apparentemente universale può produrre esclusioni molto concrete.

La sicurezza urbana viene frequentemente affrontata attraverso indicatori come il numero dei reati, la presenza delle forze dell’ordine e la diffusione dei sistemi di sorveglianza. Sono strumenti importanti, ma non sufficienti. Esiste infatti una distinzione fondamentale tra sicurezza effettiva e sicurezza percepita. La prima riguarda l’esposizione concreta alla violenza e ai comportamenti criminali, la seconda riguarda la possibilità di vivere uno spazio senza sperimentare una condizione persistente di vulnerabilità. Le due dimensioni sono collegate, ma non coincidono.

Una strada può presentare un numero relativamente basso di episodi criminali e continuare a essere percepita come inaccessibile da molte donne. Al contrario, una strada frequentata e animata può trasmettere una maggiore sensazione di protezione, pur non essendo automaticamente immune dalla violenza. Una revisione scientifica pubblicata nel 2025 sulla rivista Cities, firmata da Petrus te Braak e Theun Pieter van Tienoven, ha analizzato cinquanta studi internazionali sulla sicurezza percepita dalle donne negli spazi pubblici. La ricerca individua quattro dimensioni che interagiscono tra loro: fattori individuali, sociali, ambientali e temporali. Evidenzia inoltre che non è sufficiente distinguere semplicemente tra giorno e notte, anche i ritmi della vita urbana, la presenza di persone, gli orari dei servizi e le caratteristiche delle singole situazioni influenzano la percezione della sicurezza.

Questo elemento è particolarmente significativo. La stessa strada può essere vissuta diversamente alle otto del mattino e alle undici di sera. Un quartiere frequentato durante il giorno può trasformarsi in uno spazio quasi completamente deserto quando chiudono gli esercizi commerciali e diminuisce il trasporto pubblico. La sicurezza, quindi, non è soltanto una proprietà fisica dei luoghi è anche una condizione prodotta dalle relazioni sociali, dalla presenza di servizi e dalla continuità delle attività umane e soprattutto, non dovrebbe essere una responsabilità individuale affidata alla capacità delle donne di prevedere il pericolo.

Quando l’architettura può diventare uno strumento di libertà? Se la configurazione degli spazi influenza il modo in cui vengono vissuti, allora anche l’urbanistica può contribuire a modificare le condizioni che generano insicurezza.Non attraverso una soluzione unica, ma mediante una combinazione di interventi.La ricerca internazionale ha individuato alcune direzioni particolarmente interessanti.

Illuminare senza lasciare zone d’ombra

L’illuminazione pubblica è uno degli interventi più immediati, ma non basta installare lampioni. Occorre progettare una luce continua, adeguata ai percorsi pedonali, capace di rendere riconoscibili gli ostacoli e le persone presenti nello spazio. Sottopassaggi, fermate degli autobus, parcheggi, ingressi degli edifici e collegamenti tra quartieri meritano particolare attenzione. Una strada illuminata soltanto nella sua parte centrale, con accessi laterali completamente oscuri, non può essere considerata realmente accogliente.

Eliminare gli spazi che impediscono di vedere e di essere viste

La visibilità reciproca è un elemento importante della progettazione. Muri ciechi, recinzioni opache, vegetazione eccessivamente fitta, passaggi isolati e angoli senza visuale possono aumentare la sensazione di vulnerabilità. Uno studio pubblicato nel 2021 sulla rivista Landscape and Urban Planning, attraverso un esperimento con 104 partecipanti, ha confrontato diverse simulazioni di interventi urbanistici a Londra. Tra i risultati, la rimozione delle pareti completamente opache ha prodotto un miglioramento significativo della percezione di sicurezza, particolarmente marcato tra le donne. È un’indicazione interessante, talvolta non serve aggiungere un’infrastruttura, ma ripensare ciò che già esiste.

Restituire le strade alla vita quotidiana

Una strada non diventa sicura soltanto perché è attraversata da automobili o sorvegliata da telecamere. La presenza di attività commerciali, abitazioni, servizi, ingressi visibili e luoghi di incontro può contribuire a generare continuità sociale. Jane Jacobs, nel suo celebre lavoro The Death and Life of Great American Cities, aveva già evidenziato il valore degli occhi sulla strada, la presenza ordinaria delle persone, degli abitanti e delle attività quotidiane come elemento di vitalità e controllo sociale informale. Non si tratta di chiedere alle donne di cercare qualcuno che le protegga, ma di progettare quartieri nei quali non siano costrette a trovarsi sole in spazi abbandonati.

Ripensare il trasporto pubblico anche dopo il tramonto

Una città non è accessibile se il diritto di tornare a casa dipende dalla disponibilità di un’automobile. Frequenza delle corse, collegamenti serali, fermate illuminate, pensiline visibili, informazioni aggiornate e possibilità di raggiungere agevolmente le fermate sono elementi fondamentali. Tra le soluzioni che diverse amministrazioni hanno sperimentato o valutato rientrano anche le fermate flessibili e le modalità di discesa su richiesta in determinate fasce orarie, affinché le persone possano avvicinarsi maggiormente alla propria destinazione. Naturalmente, queste misure devono essere accompagnate da valutazioni sull’accessibilità, sui costi e sulla sicurezza complessiva del servizio.

Progettare luoghi nei quali sia possibile fermarsi

Panchine, bagni pubblici accessibili, spazi di attesa, aree verdi curate e servizi di prossimità non sono elementi decorativi. Sono infrastrutture della vita quotidiana. Una città che permette soltanto di transitare, ma non di sostare, esclude una parte importante delle esigenze di chi la abita. La possibilità di fermarsi senza sentirsi esposti, di aspettare qualcuno in un luogo accogliente o di utilizzare un servizio igienico accessibile contribuisce alla reale fruibilità dello spazio pubblico.

Alcune amministrazioni internazionali hanno già trasformato queste riflessioni in politiche urbanistiche. L’esperienza di Vienna rappresenta uno dei casi più studiati. A partire dagli anni Novanta, la capitale austriaca ha introdotto il Gender Mainstreaming nella pianificazione urbana, attraverso un lavoro coordinato da professioniste come Eva Kail. Uno degli esempi più conosciuti è il progetto Frauen-Werk-Stadt, avviato nel 1993, che ha portato alla realizzazione di un complesso residenziale progettato secondo una prospettiva di genere. L’obiettivo non era costruire un quartiere esclusivamente femminile, ma ripensare l’organizzazione degli spazi considerando la vita quotidiana, servizi vicini alle abitazioni, percorsi pedonali, spazi comuni, accessibilità e collegamenti con il trasporto pubblico. Vienna ha successivamente esteso questo approccio a parchi, edifici pubblici, mobilità e progettazione dei quartieri. La sua esperienza dimostra che la prospettiva di genere può diventare un criterio ordinario dell’amministrazione, anziché rimanere confinata a iniziative simboliche.

Un’altra esperienza interessante arriva da Barcellona. Il progetto delle Superilles, o superblocchi, ha cercato di sottrarre spazio alla circolazione automobilistica per restituirlo alle persone, creando aree più vivibili, pedonali e ricche di occasioni di incontro. Il valore di questa trasformazione, osservata anche attraverso la prospettiva femminista, consiste nella possibilità di ripensare il rapporto tra mobilità, ambiente, socialità e cura. Non è corretto sostenere che i superblocchi eliminino automaticamente l’insicurezza femminile, la loro efficacia dipende anche dalla qualità degli spazi, dalla partecipazione delle residenti e dalla continuità dei servizi. Tuttavia, mostrano come una diversa organizzazione della strada possa modificare radicalmente il modo in cui una comunità vive il proprio territorio. Anche Umeå, in Svezia, ha sviluppato pratiche di pianificazione urbana attente alle differenze di genere, attraverso attività di sensibilizzazione e percorsi di osservazione della città.

Tra le iniziative più interessanti figura il Gendered Landscape Tour, un percorso che rende visibili le disuguaglianze e le diverse esperienze nello spazio urbano. A Bogotá, in Colombia, il programma Manzanas del Cuidado ha invece introdotto una prospettiva complementare, riconoscere il lavoro di cura attraverso servizi territoriali che riducono gli spostamenti e alleggeriscono il carico quotidiano delle persone che assistono familiari. Sono esperienze differenti, ma accomunate da un principio, la città deve essere progettata a partire dalla vita reale delle persone, non soltanto dalle esigenze astratte della circolazione e dello sviluppo edilizio.

Una delle innovazioni più interessanti riguarda il modo in cui le amministrazioni possono raccogliere informazioni. Per molto tempo la pianificazione si è basata soprattutto su dati relativi al traffico, alla popolazione, agli immobili e agli incidenti. Ma quanti strumenti sono stati predisposti per conoscere i luoghi che le donne evitano? Quanti percorsi vengono mappati considerando gli orari in cui diventano difficilmente praticabili? Quante fermate vengono valutate attraverso l’esperienza di chi le utilizza da sola? Un esempio concreto arriva da Safetipin, una piattaforma nata in India che utilizza strumenti digitali per raccogliere informazioni sulla sicurezza urbana. Le sue verifiche considerano nove parametri: illuminazione, percorsi pedonali, trasporto pubblico, visibilità, apertura dello spazio, presenza di persone, diversità di genere, sicurezza e percezione individuale.

Attraverso le valutazioni geolocalizzate è possibile individuare aree critiche, costruire mappe e fornire alle amministrazioni indicazioni per programmare gli interventi. Il principio è particolarmente importante, trasformare le esperienze delle donne in informazioni utilizzabili nelle decisioni pubbliche. Non significa affidare a un’applicazione il compito di garantire la sicurezza, ma riconoscere che le testimonianze e le percezioni di chi attraversa quotidianamente la città costituiscono una fonte di conoscenza che le istituzioni non possono ignorare. Anche UN-Habitat ha sviluppato metodologie per valutare, progettare e gestire spazi pubblici sicuri e inclusivi, considerando insieme caratteristiche fisiche, partecipazione delle comunità e responsabilità amministrative. Il programma globale di UN Women Safe Cities and Safe Public Spaces coinvolge esperienze in decine di città e Paesi, mettendo in relazione prevenzione delle molestie, politiche pubbliche, trasformazione degli spazi e cambiamento delle norme sociali. Il messaggio che emerge è chiaro, non basta intervenire dopo che si è verificato un episodio di violenza è necessario costruire condizioni urbane che favoriscano la prevenzione, la libertà di movimento e la possibilità di chiedere aiuto.

E se cominciassimo a progettare le città ascoltando chi le attraversa? La questione più importante, forse, non riguarda neppure l’architettura in senso stretto, riguarda il processo attraverso il quale vengono prese le decisioni.Le donne devono poter partecipare alla progettazione dei quartieri, alla valutazione dei percorsi, alla scelta degli interventi e alla definizione delle priorità di spesa.Non soltanto attraverso consultazioni formali, ma mediante strumenti continuativi di ascolto.

Una possibile strategia per le amministrazioni italiane potrebbe prevedere:

Audit urbani partecipati: gruppi di donne, urbaniste, associazioni e residenti percorrono insieme strade, parchi e fermate, individuando criticità e priorità.

gruppi di donne, urbaniste, associazioni e residenti percorrono insieme strade, parchi e fermate, individuando criticità e priorità. Mappature della sicurezza: raccolta geolocalizzata delle segnalazioni, distinguendo orari, tipologie di spazio e caratteristiche delle situazioni.

raccolta geolocalizzata delle segnalazioni, distinguendo orari, tipologie di spazio e caratteristiche delle situazioni. Piani di illuminazione e manutenzione: interventi programmati e verificabili, con tempi certi per la risoluzione delle criticità.

interventi programmati e verificabili, con tempi certi per la risoluzione delle criticità. Mobilità serale accessibile: potenziamento dei collegamenti, fermate sicure e percorsi pedonali continui.

potenziamento dei collegamenti, fermate sicure e percorsi pedonali continui. Valutazioni di genere obbligatorie nei progetti urbanistici: ogni nuova opera dovrebbe essere esaminata anche per le conseguenze che produce sulla sicurezza, sull’accessibilità e sulla libertà di movimento delle diverse categorie di residenti.

ogni nuova opera dovrebbe essere esaminata anche per le conseguenze che produce sulla sicurezza, sull’accessibilità e sulla libertà di movimento delle diverse categorie di residenti. Monitoraggio pubblico dei risultati: pubblicazione degli interventi realizzati, delle criticità risolte e delle esperienze raccolte dalle cittadine.

Sarebbe importante coinvolgere anche donne anziane, ragazze, persone con disabilità, lavoratrici notturne, donne migranti e residenti delle periferie. Non esiste infatti un’esperienza femminile uniforme: età, condizioni economiche, mobilità e contesto sociale modificano profondamente il modo di vivere lo spazio pubblico. La progettazione deve quindi essere intersezionale, capace di riconoscere differenze che altrimenti rischierebbero di rimanere nuovamente invisibili.

La libertà non dovrebbe avere un orario di chiusura. C’è una questione che attraversa tutta questa riflessione e che merita di essere affrontata senza semplificazioni.Non possiamo delegare all’urbanistica la responsabilità di fermare ogni forma di violenza. Nessun lampione, nessuna telecamera e nessun progetto architettonico possono sostituire l’educazione al rispetto, la responsabilità individuale, il contrasto alla cultura della sopraffazione e un sistema efficace di prevenzione e protezione.Sarebbe altrettanto sbagliato trasformare la città in uno spazio ipercontrollato, dove la libertà viene sacrificata in nome della sorveglianza.La sicurezza non può diventare una nuova forma di limitazione.Una donna non dovrebbe essere costretta a dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni possibili per poter rivendicare il diritto di attraversare una strada. Non dovrebbe essere necessario giustificare la propria presenza in un luogo, il proprio abbigliamento, l’orario di un rientro o la scelta di camminare da sola.

Il problema non è insegnare alle donne a occupare meno spazio, a esporsi meno o a essere più prudenti. Il problema è costruire una società e un ambiente urbano nei quali la loro presenza non venga continuamente percepita come una condizione di vulnerabilità. La città, in fondo, è una delle espressioni più concrete del nostro modo di intendere la convivenza. Nei suoi marciapiedi, nelle sue piazze, nei suoi parchi e nelle sue strade si riflettono le priorità di una comunità e il valore che attribuisce alla libertà dei suoi abitanti. Per questo progettare una città attenta alle donne non significa concedere loro qualcosa in più, significa restituire a tutte e tutti una parte di libertà che un ambiente inaccessibile, trascurato o insicuro finisce per sottrarre. Forse dovremmo cominciare a misurare la qualità di una città anche attraverso una domanda molto semplice: quante donne possono attraversarla da sole, a qualsiasi ora, senza dover pensare continuamente a come proteggersi? Non è una domanda secondaria per architetti, amministratori e urbanisti è una domanda sulla qualità della nostra democrazia, perché una città è davvero pubblica soltanto quando nessuno deve sentirsi un ospite tollerato al suo interno.

La libertà di una donna non può fermarsi al calare del sole e una città che non riesce a garantirle il diritto di attraversarla senza paura ha ancora molto da imparare sul significato stesso della parola libertà.