10 Anni di A’Mmasciata, iniziano i festeggiamenti!

Luca Tudda e i fratelli Coppola

Grande successo per il primo evento nella pizzeria brand ambassador calabrese dell’AVPN.

È iniziato con il botto il ciclo di eventi ideati da Luca Tudda per festeggiare i 10 anni di apertura della sua pizzeria A’Mmasciata a San Marco Argentano (CS).

( Intervista Luca Tudda https://youtu.be/p1nKaeVIAF4 )

“Pizza,fritti e bollicine” del 15 luglio, è stata una serata dedicata interamente alla tradizione culinaria partenopea, con la partecipazione speciale dei fratelli Antonio, Ciro e Katia Coppola, napoletani veraci, brand ambassador AVPN della Lombardia.

I fratelli Coppola, con la loro sinergia familiare e passione per la pizza napoletana, hanno creato una realtà solida e di spicco nel mondo della pizza, con l’apertura sul territorio lombardo di diversi locali, realizzando il loro sogno di espandere la tradizione culinaria del marchio Coppola.

Luca ha messo a punto una serie di eventi esperenziali per il compleanno speciale della sua pizzeria, una cooperazione di professionisti del settore enogastronomico, con la pizza al centro di proposte e abbinamenti di vario genere, per presentare e raccontare nuove creazioni e sperimentazioni con le ottime materie prime del territorio.

Cinque portate studiate per celebrare l’incontro della pizza napoletana verace con gli eccellenti ingredienti calabresi selezionati dai pizzaioli, con la speciale presentazione e il racconto di ogni piatto a cura del giornalista enogastronomico Vincenzo Alvaro.

“la Calabria secondo i fratelli Coppola”

“La Calabria secondo i fratelli Coppola” è la pizza che rende omaggio al terriorio mediante l’utilizzo di peperoni Roggianesi in 2 consistenze, capocollo silano, rucola selvatica, zeste di arancia di Corigliano, fior di latte e olio evo, con la commistione di un elemento lombardo, il Quartirolo Dop.

“Bosco Calabrese” presentata da Luca Tudda, è un’esplosione di sapori del territorio: crema di funghi porcini, salsiccia di maialino nero Fagnanese, patate silane in doppia cottura, colatura di caciocavallo podolico e tartufo nero del Pollino.

“Bosco Calabrese”

Ad accompagnare il percorso gastronomico, la speciale selezione di bollicine calabresi, italiane e d’oltralpe curata dal master sommelier Guglielmo Gigliotti.

Una data importante per l’emozionatissimo Luca Tudda, il 15 luglio, punto di partenza per iniziare i festeggiamenti dei primi 10 anni di apertura del A’Mmasciata, ma anche occasione per celebrare l’ingresso nella classifica di 50 Top Pizza nella sezione “Pizzerie Eccellenti 2024”.

«Non potevano partire in modo migliore i festeggiamenti per questi dieci anni di attività, sempre vissuti con la costanza di essere fedeli alla pizza verace napoletana, senza inseguire le mode e scimmiottare altre versioni di proposta gastronomica – ha dichiarato Luca Tudda – Questo riconoscimento come pizzeria eccellente di 50 Top pizza premia il lavoro che svolgiamo con rigore e passione sul territorio. Esserci è per noi una grande soddisfazione e anche una responsabilità, perché ora dobbiamo fare sempre di più e meglio per diventare un riferimento di garanzia e qualità anche nel rispetto dei tanti produttori che raccontiamo nelle nostre pizze, dando lustro a gente operosa che come noi ha scelto di rimanere in Calabria per esaltare la ricchezza delle nostre identità alimentari».

Le prossime date degli eventi previsti sono: