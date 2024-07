È tutto pronto per iniziare i festeggiamenti per i 10 anni di attività della pizzeria A’mmasciata, a San Marco Argentano (CS).

Il pizzaiolo Luca Tudda ha programmato una serie di eventi straordinari per festeggiare il decimo anniversario della sua pizzeria napoletana in terra calabra.

Luca fin da giovanissimo ha seguito la sua passione per l’arte bianca, dopo essersi formato a Napoli presso la scuola dei maestri dell’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) , ha imparato i segreti del mestiere presso “Reginella” alle Terme Luigiane, unica pizzeria affiliata AVPN in Calabria.

Seguendo il forte legame con la napoletanità, ma senza discostarsi dalle sue radici calabresi, Luca nel 2014 apre A’mmasciata, rendendo omaggio a una poesia di Totò.

Il suo intento è fin da subito quello di creare una autentica pizzeria napoletana sul territorio calabrese, riuscendoci nel 2015 con il riconoscimento di affiliazione all’AVPN per poi diventare Brand Ambassador per la Calabria.

Territorialità e identità si ritrovano alla perfezione nella pizza verace napoletana di Luca Tudda, farcita con eccellenti materie prime.

Un punto di forza della pizzeria è la possibilità di ordinare le pizze con impasto senza glutine.

Per festeggiare in grande stile i 10 anni di apertura, Luca ha programmato una serie di eventi mensili il cui elemento principe è la pizza, in collaborazione con altri Brand Ambassador AVPN.

Il 15 luglio si terrà la prima serata a tema “Pizza, Fritti e Bollicine”, che ospiterà i fratelli Coppola, Ambassador AVPN della Lombardia.

Ciro, Antonio e Katiuscia Coppola, con l’apertura sul territorio lombardo di quattro locali, hanno dato vita a una realtà solida e di spicco nel mondo della pizza e della cucina partenopea.

In occasione della serata i fratelli Coppola hanno studiato una pizza particolare con ingredienti del terriorio: fior di latte, crema di peperoni Roggianesi, peperoni Roggianesi, Capocollo silano, quartirolo lombardo Dop, rucola selvatica, zeste di arancia di Corigliano e olio evo di Calabria.

Il menu della serata sarà a base di pizza napoletana e fritti della tradizione partenopea, tra cui una frittatina di pasta, crocchè di patate e provola di Agerola impanata,

Le portate saranno accompagnate da una selezione di spumanti italiani e calabresi, curata dal master sommelier Guglielmo Gigliotti.

Di seguito le date degli eventi programmati:

● 15 luglio 2024 – “Pizza Fritti e Bollicine” feat. Fratelli Coppola Ambassador Lombardia AVPN

● 5 agosto 2024 – “Il Gelato sulla pizza” feat. Alberto Vitaro de La Cremeria

● 16 settembre 2024 – “Pizza, cucina e Grape Ale” feat. Corrado Scagliano di Enosteria Lipen Ambasciatore del Gusto e Ambassador Milano, Monza, Brianza AVPN

● 14 ottobre 2024 – “Calabria e Basilicata, il Pollino su una pizza”

● 18 novembre 2024 – “Pizza Napoletana e cucina calabrese” feat. Enzo Barbieri di Ristorante Hotel Barbieri

● Domenica 1 dicembre 2024 – Grande Festa 10 anni di A’mmasciata con AVPN al completo

Per info e prenotazioni:

A’mmasciata Pizzeria Napoletana Autentica – Via Alcide De Gasperi, San Marco Argentano (Cs)