Barreca si racconta in “Dall’altra parte del giorno”. Fuori l’album di debutto del cantautore reggino

REGGIO CALABRIA – Si chiama “Dall’altra parte del giorno” l’album di debutto del cantautore reggino Domenico Barreca, in arte BARRECA, fuori da martedì 19 gennaio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

L’album che raccoglie dieci brani legati da un filo conduttore preciso. «La principale direttrice di questo progetto è stata la veridicità con la quale i brani sono stati incisi: secondo Riccardo Anastasi – che ha prodotto e arrangiato il disco – ogni canzone doveva essere interamente suonata dalla prima all’ultima nota da musicisti in carne ed ossa, con la presenza di strumenti veri, acustici, come nella migliore tradizione musicale del passato e con un limitato impiego di loop, campioni ed elettronica. In un’epoca in cui l’illusione che qualunque suono possa essere riprodotto digitalmente e l’arrangiamento diventare un banale assemblaggio di campioni, questo album – che non disdegna la tecnologia di cui invece fa un uso misurato e funzionale – costruisce un contesto sonoro autentico e ricco di sfaccettature interpretative».

Nelle dieci tracce Barreca esplora diversi mondi. A volte intimo, altre più introverso e fortemente riflessivo anche quando appare scanzonato o quando tocca registri più acuti. La sua voce colora ma non ostenta, aggredisce senza eccedere, sussurra senza mai indebolirsi. Sono sfumature i suoi cambi di registro e ogni brano ha una linearità interpretativa che non perde mai di vista la sua essenza. Un artista sensibile e tecnicamente valido con una voce che non lascia indifferenti.

Di Taurianova (Rc) BARRECA, classe 1986, fin da giovanissimo manifesta un amore viscerale per la canzone d’autore Italiana. Si laurea in “Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con una tesi di ricerca sulla scuola dei cantautori genovesi. Si specializza poi in canto pop e nel corso degli anni realizza dapprima un disco di musica sperimentale con il progetto musicale Nabana, mentre con la band Madamadorè è ospite di importanti rassegne musicali, tre le quali concerti tributo a Lugi Tenco, Fabrizio De Andrè, Sergio Endrigo e Lucio Dalla.

Il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo, la ballad “La parola noi”, con la produzione artistica di Riccardo Anastasi e il mix di Taketo Gohara. Il videoclip del brano, online dal 27 ottobre, vede alla regia Giacomo Triglia. Il 4 dicembre è la volta di “È tutto qui”, singolo che farà da apripista all’album di inediti appena uscito “Dall’altra parte del giorno”, di cui è il brano più elettronico.