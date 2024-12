Candlelight Wine Experience, la degustazione di vini a Cosenza a lume di candela

400 candele hanno illuminato la serata dedicata alla degustazione dei vini della cantina calabrese Librandi presso l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza.

Una magica atmosfera si è diffusa nei locali dell’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza venerdi 13 dicembre per l’evento organizzato e diretto da Cristina Raffaele che descrive cosi il suo progetto:

“Candlelight wine experience 2024 è solo il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta dei vini calabresi, in molte regioni è già presente questa tipologia di evento ma l’abbinamento vino/musica è una assoluta novità, non solo per la Calabria. Sono partita dall’idea di proporre agli ospiti un abbinamento multisensoriale, studiato dalla violinista Arianna Luci che ha trasformato le note aromatiche dei vini in musica.”

Raffaele Librandi e Cristina Raffaele

Una serata unica a lume di candela in cui le note dolci del violino, magistralmente suonato dalla violinista Arianna Luci, hanno accompagnato lo svolgimento della cena, elaborata per l’occasione dall‘executive chef Mario Pascuzzi.

Dall’amuse bouche al dessert si sono susseguite le pietanze abbinate ai vini Rosaneti, Critone e Megonio della cantina calabrese Librandi, con l’impeccabile servizio della Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) di Cosenza e la direzione di Francesco Pascuzzi.

Un evento studiato nei minimi particolari con gli abbinamenti di musica, vino e cibo nell’esclusiva cornice dell’elegante Enoteca Regionale della Provincia Di Cosenza, location resa suggestiva dalla presenza di ben quattrocento candele.

Fortuna Mazzeo