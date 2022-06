Antipasti semplici e gustosi in vista dell’estate: ecco alcune ricette

Diversamente da come si potrebbe pensare, ha un ruolo importante tra le varie portate, poiché ha lo scopo di stuzzicare l’appetito e di non appesantire chi lo mangia

Gli antipasti sono delle portate consumate all’inizio del pasto, come suggerisce il nome, perciò anticipano i primi piatti. Diversamente da come si potrebbe pensare, l’antipasto ha un ruolo importante tra le varie portate, poiché ha lo scopo di stuzzicare l’appetito e di non appesantire chi lo mangia. Alcuni antipasti sono particolarmente elaborati, ma non è detto che bisogna sempre utilizzare tanti ingredienti ed effettuare molteplici cotture per ottenere dei risultati soddisfacenti. D’altronde è risaputo che molte volte in cucina less is more. Infatti, in particolar modo nel periodo estivo, ci si può lasciar guidare dalla fantasia e realizzare antipasti facili, veloci e con cotture rapide, magari utilizzando ingredienti che non necessitano di particolari lavorazioni per poter essere serviti. Ad esempio, la ricetta per preparare le melanzane al forno con mozzarella potrebbe essere un’ottima idea per antipasto super easy capace di conquistare grandi e piccini. Vediamo insieme altri antipasti facili e veloci da preparare e perfetti per un pranzo o una cena estiva.

Gamberi arrotolati con spaghetti di riso

I gamberi arrotolati, ovvero avvolti negli spaghetti di riso, sono un antipasto gustoso e croccante che strizza l’occhio all’oriente. A primo impatto potrebbero sembrare complicati da realizzare, ma non è così: bastano pochi ingredienti (8 gamberi medi, 500 grammi di spaghetti, un pizzico di sale ed olio di semi per la frittura) e solo 10 minuti di cottura. La prima cosa da fare, per prepararli, è ammollare gli spaghetti in acqua a temperatura ambiente per qualche minuto. Successivamente, bisogna arrotolarli attorno ai gamberi puliti e privati della coda e della testa e poi friggerli in olio ben caldo. È possibile servirli con la salsa teriyaki, ovvero una salsa realizzata con soia, sakè, zucchero di canna e zenzero.

Cestini di spaghetti

I cestini di spaghetti sono un’idea gustosa che ricorda una frittata di spaghetti. Infatti, gli ingredienti sono molto simili, ma il condimento viene inserito nel nido di spaghetti e non all’interno del composto. Ciò permette di realizzare diversi tipi di antipasti variando semplicemente gli ingredienti che saranno adagiati sul cestino. La prima cosa da fare è cuocere gli spaghetti in acqua salata, per poi scolarli qualche minuto prima della cottura. A questo punto è necessario miscelarli con un po’ d’olio in una ciotola ed aggiungere, quando saranno freddi, un uovo sbattuto ed un po’ di sale e pepe. È possibile formare dei cestini, utilizzando delle teglie apposite, ad esempio degli stampi da muffin e creando una sorta di buco con il dorso di un cucchiaio. I cestini dovranno poi essere cotti in forno per circa 20 minuti a 180°, fino a doratura. Una volta sfornati, è possibile guarnirli a piacimento: pesto, funghi, dadini di prosciutto, verdure.

Polpettine di tonno al limone

In dispensa, tutti hanno qualche scatoletta di tonno sott’olio (o al naturale) da utilizzare nelle emergenze, per un piatto salvacena. Ecco, realizzare delle polpettine di tonno al limone permette di utilizzare il tonno avanzato, in una veste un po’ insolita. Per quattro porzioni, sono necessarie 3 scatolette di tonno, due patate lesse, un uovo, un po’ di sale, pan grattato ed una scorza di limone per aromatizzare. Il procedimento è semplicissimo: basta sgocciolare il tonno, amalgamarlo con le patate schiacciate e l’uovo, aggiungere gli aromi (ed eventualmente anche qualche foglia di prezzemolo), formare delle polpettine, per poi passarle nel pan grattato. Queste polpette possono essere cotte sia nel forno, per circa 20 minuti, che fritte in olio bollente fino a doratura. Inoltre, sono ottime anche servite fredde.