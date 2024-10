Finisce oggi il tour di cinque giorni in cui i ragazzi di Calabria Food Porn hanno portato in giro per la Germania le pizze senza glutine di Luca Tudda, con il suo marchio Amonoglù e i salumi dell’azienda San Vincenzo.

Dal 20 al 25 ottobre i tre giovani si sono resi protagonisti di un’avventura in cui hanno raggiunto con il camper diverse località tedesche, ospitati da alcuni ristoratori che hanno sposato con entusiasmo la proposta di preparare, nei loro ristoranti, le basi pizza senza glutine Amonoglù con i prodotti tipici calabresi forniti dall’azienda San Vincenzo.

Wlady Nigro, Luca Tudda, Alessandro Imbrogno, Cristina Perrone

Amonoglù è il marchio di basi pizza senza glutine in atm made in Calabria del pizzaiolo Luca Tudda, un prodotto lavorato artigianalmente e di altissima qualità, sempre più venduto e apprezzato in tutta Europa.

Calabria Food Porn, realtà social di successo creata da Wlady Nigro, è diventata un punto di riferimento per i calabresi nel mondo, condividendo sui propri canali le tradizioni e le eccellenze gastronomiche della Calabria.

Il viaggio in Germania nasce per rafforzare i rapporti culinari con alcune attività ristorative che hanno voluto offrire ai propri clienti una serata dedicata interamente alle ricette calabresi, affiancando ai sapori più autentici dei salumi dell’azienda San Vincenzo le basi pizza senza glutine, una idea nuova e creativa per far apprezzare i prodotti anche ai consumatori celiaci.

Luca Tudda e Giuseppe Filippelli (Ristorante Pizzeria Da Franco)

I ristoratori hanno avuto modo di raccontarsi ai ragazzi calabresi, condividendo con loro la propria esperienza all’estero, come nel caso di Giuseppe Filippelli, titolare del Ristorante Pizzeria Da Franco, originario di Santa Sofia d’Epiro (CS), che festeggerà il 10 gennaio 50 anni di attività nella città di Trier.

Il social tour è stata l’occasione per far conoscere la Calabria e le sue eccellenze a un pubblico internazionale e far rivivere ai ristoratori emigrati in Germania le tradizioni culinarie della terra natia.

I ristoranti che hanno aderito all’iniziativa sono: Sapori Italiani (Schliersee), Al Colosseo (Marburg), Pizzeria da Franco (Trier), Ristorante La Gioia (Aidlingen).

L’esperienza si conclude con enorme soddisfazione degli organizzatori, le serate hanno riscosso un grande successo tra i clienti che hanno riempito le sale, il tour è stato seguito da tantissimi utenti sui social.

Fortuna Mazzeo