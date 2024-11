Calabria Food Porn porta la Calabria in Canada: un gemellaggio all’insegna della buona cucina

Inizia oggi l’avventura canadese per i ragazzi di Calabria Food Porn che, per il terzo anno, diventano ambasciatori della buona cucina calabrese oltreoceano.

Calabria Food Porn, realtà social creata da Wlady Nigro, in soli tre anni, ha consolidato un rapporto di collaborazione con la community di calabresi che vivono in Canada.

A Toronto e provincia vivono circa 200 mila persone di origine calabrese, è la più numerosa comunità in Canada e quest’anno ospiterà la Festa di Autunno della settimana della Cucina Italiana nel mondo.

Il progetto, nato dalla sinergia di Calabria Food Porn con delle eccellenze del settore enogastronomico calabrese, vede protagonista l’azienda Molino Bruno, che metterà a disposizione i propri prodotti per delle masterclass in cui gli chef Lorenzo Fortuna e Michele Intrieri realizzeranno lievitati da abbinare alla cucina di alcuni chef calabro/canadesi.

Tra gli eventi in programma, il 18 novembre ci sarà il lancio della Toronto Pizza School in cui Molino Bruno con chef Luciano Schipano (originario di Catanzaro, Presidente della FIC Canada e titolare del Ristorante Boccaccio all’interno del Columbus Center), uniranno la propria professionalità agli ottimi prodotti messi a disposizione dai prestigiosi partner tra cui Galbani, Tutto gourmet Foods e Fiero Group, per dare vita a un luogo di aggregazione e formazione.

Il 19 novembre presso Faema si terrà la masterclass di Molino Bruno con il supporto della ICCO in collaborazione speciale con Nutella Canada, in cui si approfondiranno gli aspetti della duttilità dei prodotti di gamma in un focus sulle farine per pizza e tecniche di impasto, con l’abbinamento tutto calabrese di pitta e Nutella.

I ragazzi di Calabria Food Porn diventano ambasciatori delle tradizioni calabresi nel mondo, parteciperanno per il secondo anno consecutivo al più importante evento per le aziende food in Ontario, il Pentola D’Oro e assegneranno, in collaborazione con la Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, il Premio Istituzionale di Calabrese dell’Anno nel Mondo, che verrà consegnato a Toronto il 29 novembre durante la festa dei Calabresi in Canada.

Calabria Food Porn si conferma un punto di riferimento per il buon cibo calabrese, solo con la forza mediatica dei social è riuscito in poco tempo a raccontare la Calabria fin oltre i confini nazionali e instaurare rapporti di stima e cooperazione con tanti addetti del settore enogastronomico.

Non ci resta che seguire con entusiasmo e curiosità il viaggio appena iniziato.

Fortuna Mazzeo