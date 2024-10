“Calici e Spicchi” fa tappa in Calabria, presentato il libro di Antonella Amodio all’A’mmasciata

Lunedi 14 ottobre a San Marco Argentano è stato presentato il libro “Calici e Spicchi” della giornalista enogastronomica e sommelier Antonella Amodio, che ha annunciato l’ingresso della pizzeria calabrese L’A’mmasciata nel prossimo volume.

Antonella Amodio, casertana appassionata di cucina e di vino, è autrice di numerose guide e collabora da tempo con il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro sul suo blog (Luciano Pignataro Wine & Food Blog).

Con il libro “Calici e Spicchi” la scrittrice vuole sdoganare lo stereotipo di abbinare alla pizza necessariamente bibite gassate dolci.

Si parla sempre di più di pizza accompagnata al vino, soprattutto da quando il mondo pizza si è arricchito di pizzaioli che studiano e creano impasti particolari e ricercano materie prime di alta qualità per offrire nei loro locali una vera e propria esperienza di gusto.

La pizza è in continua evoluzione, l’attenzione è rivolta soprattutto alla scelta degli ingredienti, il disco di pasta è la tela sulla quale i pizzaioli applicano la loro visione creativa, con tecniche di fine dining paragonabili (o superiori) a quelle di un ristorante.

La tendenza attuale è quella di ricercare per ogni pizza la bevanda perfetta, come ci spiega l’autrice Antonella Amodio, i sapori e i colori degli ingredienti della pizza necessitano di un eccellente wine pairing per godere appieno della degustazione.

Durante la serata all’A’Mmasciata si è avuto modo di approfondire questa nuova tendenza in un interessante dialogo con l’autrice, moderato dalla giornalista enogastronomica Giusy Ferraina, seguito dalla presentazione della carta dei vini ufficiale della pizzeria e dalla degustazione di un menu studiato da Luca Tudda per l’occasione con gli abbinamenti dei vini calabresi a cura di Antonella Amodio.

Zeppola con friarielli e peperone crusco

La Calabria ha incontrato la Campania in un percorso enogastronomico stimolante: dalla zeppola fritta ripiena di friarielli su crema di salsiccia calabra con peperone crusco, al trancio di padellino di pizza brioche con scarola, uvetta, pinoli, fiori di capperi, acciughe del Cantabrico e salsa di provola affumicata, ogni elemento ha coniugato alla perfezione le due culture culinarie, accoppiando a ogni pietanza il calice che al meglio potesse esaltarne i sapori.

Immancabile la Margherita Autentica, pizza storica de L’A’mmasciata, realizzata con Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, mozzarella di bufala casertana DOP, basilico e olio extravergine d’oliva calabrese in matrimonio perfetto con il Cirò Rosato di Vigneti Vumbaca e poi, a gran richiesta, la ⁠Bosco Calabrese con crema di funghi porcini, Fiordilatte STG, salsiccia di maialino nero Fagnanese, patate silane in doppia cottura, colatura di caciocavallo podolico, tartufo nero del Pollino e olio extravergine d’oliva in pairing con l’Aglianico riserva D’Erasmo di Cantina Nifo Serrapochiello.

«Per me Luca Tudda è un’eccellenza del territorio – ha sottolineato la giornalista e sommelier Antonella Amodio – un giovane pizzaiolo che sa raccontare il territorio calabrese con le sue pizze, attento selezionatore di materie prime, che ho avuto il piacere di conoscere durante un evento e che mi ha da subito incuriosito per la sua tecnica e passione».

Pizza Bosco Calabrese

La pizza Bosco Calabrese è stata selezionata da Antonella Amodio per il nuovo “Calici &Spicchi”, il secondo volume dedicato all’abbinamento pizza-vino, che verrà pubblicato il prossimo anno.

Soddisfatto anche il padrone di casa, che non immaginava il successo di questa pizza nata in modo spontaneo, che conquista al primo morso. «Sono felice e onorato di far parte del nuovo volume Calici & Spicchi, di poter far conoscere la mia pizza al di fuori di San Marco Argentano. Per me – ha aggiunto Tudda – grande stimolo anche per cominciare un percorso di pairing in pizzeria e poter dare ai miei clienti un nuovo servizio e un modo anche per conoscere di più la nostra regione».

L’evento del 14 ottobre è il quarto dell’A’Mmasciata festival, una serie di serate in collaborazione con esperti del settore per celebrare i 10 anni di apertura della pizzeria a San Marco Argentano (CS).

Luca Tudda

Luca Tudda, formatosi presso l’AVPN (l’Associazione Verace Pizza Napoletana), è stato il primo a portare la pizza napoletana secondo disciplinare nella regione; è riconosciuto come Brand Ambassador per la Calabria (costa tirrenica) e la sua filosofia è mantenere intatta la tradizione della pizza napoletana, valorizzandola con una selezione di materie prime eccellenti del territorio.

Prossimi appuntamenti in calendario

● 18 novembre 2024 – Pizza Napoletana e cucina calabrese feat. Enzo Barbieri di Ristorante Hotel Barbieri

● Domenica 1 dicembre 2024 – Grande Festa 10 anni di A’mmasciata con AVPN al completo

Trancio di Padellino Brioche

Fortuna Mazzeo