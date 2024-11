“Chef Sotto le Stelle”, Nino Rossi porta la sua Calabria Stellata a Roma il 21 novembre

By

Giovedì 21 novembre ultimo appuntamento del 2024 per “Chef sotto le Stelle” al DoubleTree by Hilton Rome Monti, a chiudere la rassegna sarà lo Chef 1 Stella Michelin Nino Rossi di Qafiz per un percorso intimo nel territorio calabrese.

Volge al termine la seconda stagione di “Chef sotto le Stelle“, un progetto articolato in diverse serate dedicate alla ristorazione fine dining e stellata, a cura di DoubleTree by Hilton Rome Monti, ideato e sviluppato in collaborazione con Giusy Ferraina, giornalista enogastronomica e consulente.

Spiega la direttrice del DoubleTree by Hilton Rome Monti, Elena Prandelli: “Ogni evento di “Chef sotto le Stelle” è un omaggio al territorio e alla sua diversità. Questa volta arriviamo nel cuore della Calabria più meridionale, con Nino Rossi che porta a tavola i sapori autentici della sua terra che diventano pura emozione e offrendo ai nostri ospiti un’esperienza culinaria che racconta la storia e la ricchezza del nostro patrimonio gastronomico.”

L’ ultimo interessante appuntamento è un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo di Qafiz.

A chiudere la rassegna di quest’anno sarà lo chef calabrese Nino Rossi, 1 Stella Michelin, rinnovata per il 2025, premiato da poco a Dubai con il riconoscimento di un “coltello” ai Best Chef Awards, con la sua cucina ricercata e territoriale, direttamente da Santa Cristina d’Aspromonte (Rc).

Nino Rossi porta a Roma il suo legame con il territorio, l’amore per il paesaggio e la sua voglia di essere protagonista delle tradizioni in evoluzione.

La particolarità dei piatti, dei sapori e dei colori rivela che nella sua cucina si parte dal gusto per arrivare alla scelta dei colori e delle simmetrie, affinché il piatto trasmetta vivacità e funzionalità nella degustazione.

Quella di Nino Rossi è una cucina precisa, tecnica e moderna, attenta alle materie prime e ai processi di contaminazione delle influenze d’oltralpe che lo chef porta con sé fin da bambino.

Lo Chef ha studiato per questa cena speciale un percorso di degustazione in cui presenterà la sua cucina, la sua visione di Calabria, attraverso i sapori provenienti da una scenografia selvaggia come quella dell’Aspromonte con le sue erbe spontanee, le sue tradizioni, i suoi colori.

Storia e attualità del territorio da cui proviene, chef Rossi racconta una Calabria inedita, in un viaggio tra i sapori della natura, sdoganando i clichè che legano la regione a pochi ingredienti, aprendo le porte di una terra dalla sorprendente biodiversità.

Il menu della serata

Il menù si articolerà in sei tappe, dagli originali ed eleganti amouse bouche di entrata fino al dessert scenografico e sorprendente.

Il percorso proposto per la serata da Nino Rossi è fortemente legato alla stagione autunnale e, soprattutto, alla terra dello chef ospite: la Calabria.

Chawanmushi, cipolla di Tropea, bottarga di tonno, ‘nduja, chicharron è la portata di entrata nel mondo di Qafiz, seguita da uno dei piatti signature dello chef, ovvero Gambero rosso in gelatina, mandorla, cavolo viola, rucola di mare, rafano.

Si prosegue con il ricordo di una passeggiata tra i boschi con il risotto Carnaroli, abete bianco, polvere di porcini seguito poi dall’Anguilla glassata alla melassa di fichi, cicoria, riccio di mare, lampone ghiacciato, in un’alternanza di sapori che abbracciano la Calabria, da nord a sud, in ogni sua sfumatura, tra mare, monti, fiumi, concludendosi alla perfezione con una Mousse al cioccolato ivoire, foglie di fico, Oabika, fava tonka.

Elementi che arrivano dalla montagna e dal mare, come abete bianco e porcini, il finocchietto marino e la rucola di mare, raccolti dallo stesso chef amante del foraging, pratica per lui quasi quotidiana.

Anche il wine pairing, curato dal sommelier di Qafiz Andrea Gionchetti, si focalizza sulla Calabria con i vini della cantina L’Arciglione di Cataldo Calabretta (Cirò) e di Casa Comerci (Costa degli Dei).

La Location

Il DoubleTree by Hilton a Roma, nel quartiere Monti, alle spalle di Santa Maria Maggiore, si affaccia su Piazza dell’Esquilino e dal quartiere prende pienamente ispirazione, un mix di contemporaneità glamour e stile industriale.

L’hotel propone una variegata offerta ristorativa, aperta sia agli ospiti che al pubblico esterno, con il MiT Food & Coffee Brewery giovane e vivace bistrot con patio sulla piazza; il Mamalia accogliente ristorante con cucina a vista, che propone tradizione italiana e romana rivisitate in chiave moderna, all’ottavo piano si trova il Mùn Rooftop Cocktail Bar con vista sulla cupola della Basilica di Santa Maria Maggiore e un’atmosfera rilassante e lontana dal caos romano.

Per informazioni e prenotazioni:info@enjoyromamonti.it

costo della serata: 90€ a persona, wine pairing escluso – 120€ a persona, Wine Pairing incluso

Fortuna Mazzeo