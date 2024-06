Conto alla rovescia per Cosenza Super Street Food: ecco gli stand presenti e il programma

COSENZA – La seconda edizione del Cosenza Super Street Food si svolgerà dal 27 al 30 giugno 2024 a Luzzi in località Gidora.

Un’esperienza unica per assaporare il meglio delle realtà culinarie della città di Cosenza e provincia e ottime birre artigianali. Le serate saranno animate da artisti locali e da radio in diretta.

Gli stands che parteciperanno all’evento sono stati selezionati con cura in modo tale da avere un’ampia scelta di prodotti di ottima qualità, così da poter assaggiare sia prodotti locali che prodotti di altre tradizioni culinarie.

Ecco gli stands presenti

● “BeerPills” porterà in esclusiva per il Cssf24 la Cosenza Pale Ale e altre ottime birre;

● “Mammarè/Zia Nè” ci delizierà con la pizza fritta e la pizza a portafoglio;

● “Willy Crak” porterà i magnifici arrosticini e il caciocavallo impiccato;

● “Braceria/Macelleria The Butchers” ci farà assaggiare il cuoppo di carne, porchetta artigianale;

● “Panzotto” sarà presente con gli immancabili panzerotti e la burrata fritta;

● “Caracas Bistrò 25” ci farà conoscere la cucina venezuelana tipica, i Churros e la paella di pesce;

● “De Giuseppe Bistrò” porterà i maritozzi salati;

● “Chimi” ci delizierà con il tradizionale asado argentino e hamburger;

● “3 Cipolle sul Comò” ci farà assaggiare fantastiche rosette ripiene di carne e pesce;

● “Jolly Food&Pizza” porterà un fantastico cuoppo di pesce e polpettine di pesce fritte;

● “Armonia dei Gusti” avrà il dolcissimo compito di portare i migliori gelati della Provincia;

● “Spadafora Caffè” ci porterà un qualcosa di sacro per gli italiani: Il Caffè con i suoi derivati;

● “Bar Ventimiglia” farà concludere la serata con cornetti caldi e maritozzi.

Adesso non ci resta che scoprire il programma di questa fenomenale quattro giorni

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

Si parte fortissimo con tutta l’energia di Santino Cardamone che ci farà ballare con i suoi successi. Alla console

sempre il nostro DJ di fiducia Andrea Bevacqua.

VENERDÌ 28 GIUGNO

Dopo il successo dello scorso anno ritornano i Discopatici, che ci farà cantare e ballare con i successi della

musica italiana., Alla console il nostro immancabile DJ Andrea Bevacqua.

SABATO 29 GIUGNO

Ospiti d’onore: I Queen of Bulsara, l’unica tribute band riconosciuta del Sud Italia. Ci accompagnerà ancora una volta alla console Andrea Bevacqua.

DOMENICA 30 GIUGNO

Domenica chiudiamo in bellezza con i Mosaiko che ci faranno ballare con i loro stile inconfondibile e alla console il nostro

instancabile DJ Andrea Bevacqua.