Festa dei Calabresi in Canada: premiati i blogger di Calabria Food Tour

Giunge al termine l’emozionante viaggio in Canada dei ragazzi di Calabria Food Tour (ex Calabria Food Porn).

Si concludono le tre settimane ricche di impegni, di emozioni e di novità che hanno visto protagonisti i giovani ragazzi cosentini di Calabria Food Tour, in un viaggio all’insegna del buon cibo calabrese in Canada.

Il progetto dei blogger è di portare le eccellenze del territorio oltreoceano, in un gemellaggio proficuo e duraturo con alcuni esponenti della gastronomia italo/canadese, tra cui lo chef Luciano Schipano (originario di Catanzaro, Presidente della FIC Canada e titolare del Ristorante Boccaccio all’interno del Columbus Center).

I blogger e lo chef Schipano hanno realizzato degli eventi per la settimana della cucina italiana nel mondo, in collaborazione con delle eccellenze del settore enogastronomico calabrese.

Il 29 novembre si è svolta l’annuale “Festa dei Calabresi a Toronto”, durante la quale si premiano le personalità che si sono contraddistinte durante l’anno.

Con grande emozione e soddisfazione i ragazzi di Calabria Food Tour hanno ricevuto il premio “President’s Award”, conferito all’unanimità dalla comunità dei calabresi e dalle istituzioni italiane in Canada, per il lavoro svolto sui social per la diffusione e accrescimento della conoscenza in tutto il mondo della Calabria, delle sue tradizioni, dei luoghi d’interesse e del cibo tipico.

Raccontare la Calabria, il territorio e le tradizioni enogastronomiche è la mission di Wlady Nigro, fondatore della realtà social che, visibilmente emozionato, ha ritirato il premio sul palco di fronte ai tantissimi calabresi residenti in Canada presenti nella sala gremita.

È lui stesso a dichiarare sul palco che “è giunto il momento di evolversi, era naturale e indispensabile cambiare nome al brand da Calabria Food Porn in Calabria Food Tour, per rafforzare l’immagine per i progetti futuri, raccontando sempre di più la Calabria e i calabresi in tutto il mondo”.

Nel corso della serata è stato assegnato il premio “Calabrese dell’anno nel Mondo”, in collaborazione con la Presidente dalla Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, allo chef Luciano Schipano, modello e ispirazione per tutti i calabresi emigrati.

Alessio Abate, Alessandro Imbrogno, Luciano Schipano, Wlady Nigro

Realizzato dalla gioielleria Scintille di Cosenza e «nato dall’idea, che ho sviluppato e organizzato, anche grazie al supporto di questi fantastici blogger, di premiare la personalità calabrese che per il suo straordinario impegno e la sua luminosa carriera ha contribuito a mantenere vive e forti le tradizioni, la cultura e le radici della nostra amata Calabria in terra canadese», ha dichiarato la Presidente .

A essere insignito del riconoscimento lo chef Luciano Schipano “per il suo straordinario impegno e la sua luminosa carriera che, in terra canadese, ha contribuito a mantenere vive e forti le tradizioni, la cultura e le radici della nostra amata Calabria. Oggi, grazie al suo esempio, la comunità calabrese in Canada non solo celebra la propria cultura, ma la condivide con orgoglio con il mondo intero, confermando che le radici, pur lontane, restano vive e forti, e che la Calabria è sempre presente nei cuori di chi la porta con sé” – si legge nel messaggio della Presidente della Provincia inciso sulla targa del Premio.

Wlady Nigro, Rosaria Succurro, Alessio Abate

«Siamo entusiasti di aver contribuito a questo importante riconoscimento, ma i complimenti vanno anche alla Presidente Succurro che ha creduto in noi e nelle nostre idee» – hanno affermato Wlady Nigro, Alessandro Imbrogno, Alessio Abate e Francesca Capizzano, il team al completo.

Calabria food Tour si conferma una realtà social che cresce e matura non solo sul territorio: è, a tutti gli effetti, ambasciatrice della Calabria nel mondo.

Infine la comunità calabrese ha votato il “Calabrese dell’Anno” in Toronto, portando alla vittoria schiacciante di Vincenzo Marchese, originario di Arcavacata.

Fortuna Mazzeo