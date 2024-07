Si accendono i fuochi delle griglie alla Griglieria del Popolo, a Rende (CS)

Ritornano i mercoledi dedicati alla scoperta degli ottimi prodotti della Griglieria del Popolo a Rende (CS).

Tra giugno e luglio, ogni mercoledi, si organizzano delle piacevoli degustazioni all’aperto con griglia a vista e musica dal vivo.

La Griglieria del Popolo è un locale elegante e accogliente in cui si trovano i migliori tagli di carne italiani e non.

Il titolare Alfredo Scarnato, è un eclettico imprenditore che ha tanta dimestichezza nella cura della materia prima; è infatti il figlio di Oliverio Scarnato, proprietario della storica Macelleria del Popolo a Rende (CS).

Alfredo fin da ragazzo ha lavorato nella macelleria del padre, dopo un primo periodo di gavetta in cui ha appreso la lavorazione della carne e le basi del mestiere, ha intrapreso un percorso personale di crescita, dedicandosi anche alla gastronomia.

La macelleria di famiglia è diventata, in poco tempo, un punto di raccolta per i clienti che avevano la possibilità di scegliere la carne direttamente dal banco, farla cucinare a proprio piacimento e degustarla in loco.

La passione e la dedizione di Alfredo lo hanno portato, dopo qualche anno, ad aprire il suo ristorante, la Griglieria del Popolo, proseguendo la tradizione familiare, con una eccellente proposta culinaria dai sapori semplici e genuini e una cantina ben fornita.

Alfredo, seguendo gli ultimi trend nel mondo della cottura alla griglia e al bbq, utilizza sia tecniche molto conosciute oltreoceano (cottura indiretta – low and slow) che quelle conosciute a livello nazionale.

Nonostante sul menu siano presenti solo antipasti e tagli di carne, la scelta è ampia: Chianina, Angus, Wagyu e manzo di Kobe sono solo alcune delle selezioni disponibili, oltre al vasto assortimento di salumi di propria produzione come salsiccia stagionata, capocollo e sopressata.

La particolarità più ricercata nella Griglieria è la carne di bisonte canadese, dolciastra e tenera, un must da assaggiare se si è amanti del genere.

Il prossimo appuntamento si terrà domani, mercoledi 3 luglio, con “Le serate del vino”, in cui si degusteranno i piatti della griglieria accostati ai vini della Cantina Giraldi & Giraldi.