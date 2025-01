Grande successo per la quarta edizione di “Pig Calabria”, al Qafiz di Nino Rossi

Ha riscosso un enorme successo l’evento “Pig – del porco calabro non si butta niente”, tenutosi domenica 12 gennaio 2025 da Qafiz a Santa Cristina d’Aspromonte (RC), contando oltre 500 presenze, nonostante la pioggia sferzante.

“Pig – del porco calabro non si butta niente” è la manifestazione enogastronomica ideata e organizzata dallo chef Nino Rossi, 1 stella Michelin nel suo ristorante Qafiz, a Santa Cristina d’Aspromonte, che vede coinvolti chef dell’alta cucina nazionale e internazionale.

Le radici e la forte identità territoriale sono le fondamenta su cui poggia l’evento: l’antica tradizione calabrese dell’uccisione del maiale, un rito ancestrale di condivisione, tramandato da generazioni in ogni angolo della regione, si evolve, diventando una grande festa enogastronomica.

Un unico ingrediente per tutti gli chef partecipanti: il suino calabrese è il protagonista assoluto della giornata.

‘A Caddara

A cucinare sono stati invitati i più importanti chef della cucina calabrese contemporanea, ma anche cuochi provenienti dal resto d’Italia che hanno selezionato le parti dell’animale per elaborare i propri piatti.

Per rendere pienamente omaggio al rito attraverso il metodo di cottura tradizionale calabrese, lo chef Nino Rossi ha predisposto al centro delle preparazioni la “Caddara” (grande contenitore in rame), foderata dal grasso del maiale, in cui si cuociono lentamente le costine e le parti meno nobili del maiale (collo, guancia, lingua, muso, orecchie, gamboni, pancia, rognoni, cotenna e tutte quelle parti che non possono essere consumate in altro modo).

La proposta dell’edizione 2025 di Pig ha ospitato 39 stand gastronomici, 9 bartender, 18 cantine vinicole calabresi, 5 birrifici e 8 dj che si sono alternati in consolle, una miscela di eccellenze che ha dato vita a un evento unico.

il piatto dello Chef Riccardo Sculli

Ogni chef ha utilizzato la variegata palette di materie prime stagionali che il territorio calabrese offre, dagli ortaggi alle erbe spontanee, impiegando tecniche di cottura diverse in un ambiente festoso e accogliente.

Pig è la manifestazione in cui chef dell’alta cucina nazionale e internazionale si confrontano e collaborano fianco a fianco per rendere omaggio a una tradizione fortemente identitaria.

Antonio Biafora e Luigi Lepore

I più importanti chef calabresi hanno collaborato con lo chef Nino Rossi: Luca Abbruzzino (“Oltre” Lamezia Terme), Antonio Biafora (“Hyle” San Giovanni in Fiore), Caterina Ceraudo (“Dattilo” Strongoli), Luigi Lepore (“Luigi Lepore” Lamezia Terme) e Riccardo Sculli ( “Gambero Rosso” Gioiosa Ionica) hanno condiviso la postazione di cucina, dimostrando grande armonia e affiatamento tra loro.

Casa Qafiz si è animata in tutte le sue aree, all’interno di Aspro Cocktail Bar si sono alternati dei grandi interpreti della mixology, con la straordinaria presenza del team di Alquimico, dalla Colombia, all’ottavo posto della The Best World’s Bar 2024.

Alquimico

L’evento “Pig – del porco calabro non si butta niente” rappresenta un viaggio collettivo, la tradizione che si trasforma, aprendosi alle contaminazioni della cucina contemporanea, confermandosi un appuntamento irrinunciabile e un’esperienza unica.

Fortuna Mazzeo