“In ogni parte di Te”: consensi per il primo singolo del coriglianese Francesco Gilberti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ci sono passioni con cui nasci e che coltivi nel tempo. E’ il caso del cantante coriglianese Francesco Gilberti che intona canzoni ormai dalla tenera età di quattro anni. Crescendo non sono mancate le partecipazioni a diversi concorsi canori dove sono arrivati finali e allori. Ben due tributi sono giunti anche nei talent show di Costa Crociera. E quando una passione è vera si sfodera ovunque così come in occasioni di feste pubbliche o private e in diversi contesti e location. Esibizioni apprezzate in ogni dove che accrescono la stima e la fama nei confronti del buon Francesco. Il tempo forgia e arricchisce l’esperienza di Gilberti tanto che nelle ultime settimane ha presentato il suo primo singolo assoluto.

“In ogni parte di Te” il titolo del brano pop, composto ed arrangiato dal musicista acrese Angelo Capalbo mentre il testo è stato realizzato dal cantautore e insegnante Ruggiero Ricci, già scopritore di giovani talenti. Non sono mancati ovviamente suggerimenti e consigli di Gilberti per un componimento arricchito, smussato e perfezionato dalla triade di musicisti prima di inciderlo. Singolo a cui faranno seguito altri inediti, nei prossimi mesi, con la presentazione dell’intero album fissata a dicembre. «Per me- afferma Francesco Gilberti- è un sogno coltivato sin da piccolo che si realizza. Poter incidere un mio singolo è frutto di tanta passione ma anche di tanti anni di sacrifici. Amore per la musica e sacrifici ripagati con l’affetto e la stima della gente. Nelle riprese del video ho voluto fortemente inserire i posti del mio paese e delle mie origini: dal mare al castello passando ad altri scorci unici e caratteristici del territorio. Vorrei ringraziare i miei compagni d’avventura il musicista Capalbo e il cantautore Ricci per il supporto e l’impegno con cui mi hanno accompagnato. Brano che dal suo lancio sembra aver fatto breccia e che spero possano condividerlo in tanti sul web. Singolo e video che- conclude Francesco Gilberti- dedico non solo alla mia città di Corigliano- Rossano ma anche alla mia famiglia e a chi ha sempre creduto in me».

Intanto, il video ufficiale “In ogni parte di Te” spopola su tutti i digital store, su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=wsMKnsbdyR8), dove il contatore computa già oltre seimila visualizzazioni, e senza includere gli altri social. Brano a breve in radio ma già trasmesso anche da diverse web radio sparse per il mondo e che sarà una grande attrattiva anche per tutti gli calabresi e italiani sparsi in ogni angolo del pianeta.

C. Fiorent.