La guerra in Ucraina e gli investimenti in ETF wheat: com’è cambiato il mercato?

I mercati, si sa, riflettono ciò che accade nel mondo e, oggigiorno, il loro andamento è senza ombra di dubbio fortemente influenzato dalla crisi russo-ucraina e dagli sprazzi della pandemia da Covid-19. Tra i vari stravolgimenti causati dalle recenti tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina c’è il rialzo dei prezzi delle materie prime legate al settore agricolo , delle quali proprio l’Ucraina è uno dei produttori chiave, con una particolare spinta sul grano, un cereale che rappresenta da sempre una delle principali fonti di sostentamento per l’uomo.

A proposito di mercato e investimenti, oggi sono presenti diversi ETF sul grano, con la possibilità di operare su fondi di investimento indicizzati che contengono questa materia prima. Chiaramente, per capire se investire in ETF wheat sia una scelta remunerativa oppure no è importante considerare, oltre all’andamento in Borsa, anche una serie di fattori, come le condizioni metereologiche, determinanti dal punto di vista dei raccolti, la variazione delle scorte e i processi di approvvigionamento delle materie prime, e le situazioni geopolitiche. Valutare i migliori ETF sul grano non è una cosa semplice, data la presenza di un numero ampio di Exchange Traded Funds. Per questo può essere utile far riferimenti a specifiche caratteristiche per ciò che riguarda la grandezza del fondo, i costi, i rendimenti e la volatilità. Perciò, Moneyfarm ha stilato una lista di quelli che potrebbero essere gli ETF wheat più convenienti sul mercato : spiccano WisdomTree Wheat – Eur Daily Hedged, WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged e 3x Daily Leveraged e WisdomTree Grains, con indici di volatilità medio-bassi o medio-alti.

Gli ETF rappresentano in ogni caso una soluzione valida, perché permettono di diversificare i portafogli in modo semplice ed efficace, grazie alla loro struttura hanno costi di gestione ridotti e sono strumenti estremamente liquidi, dunque è molto facile vendere e comprare quote. In particolare, proprio gli ETF sul grano sono un’ottima soluzione anche per i piccoli risparmiatori che, pur non avendo grande dimestichezza con le dinamiche finanziarie, non vogliono rinunciare alle opportunità offerte da questa importante asset class. Inoltre, il trading online è sempre vantaggioso, perché permette di valutare le singole operazioni attraverso un’azione simulata, in modo tale da non commettere errori sin dalle prime fasi. Sarà possibile anche conoscere al meglio i trucchi del mestiere prima di iniziare realmente il proprio percorso di investimento e migliorare sempre di più dal punto di vista economico e finanziario.