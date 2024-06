La vera birra irlandese la trovi in Calabria. Premiato pub lametino

LAMEZIA TERME (CZ) Il Pub Calabrese Alex Stout di Lamezia Terme riceve un riconoscimento della Guinness.

Alex Stout, il vero pub irlandese a Lamezia Terme vola a Dublino per ricevere il prestigioso premio di unico pub “Guinness Quality Approved” del sud Italia, direttamente nell’imponente e storico stabilimento della capitale irlandese.

Dopo aver vissuto 10 anni in Irlanda, il catanzarese Alessandro Gariani ha voluto ricreare l’ambiente tipico di un pub irlandese, con il suo tocco personale di ricerca e cura delle pietanze proposte; infatti, come ha scritto sui muri del suo locale, nel menu non sono presenti prodotti surgelati.

Andare a trovare Alex nel suo locale vuol dire passare una bella serata con buon cibo, musica irlandese e la vera Guinness.

É un posto che merita di essere conosciuto, soprattutto se si ha una forte nostalgia dell’Irlanda e se si vogliono assaggiare goduriosi panini fatti con ottime materie prime.

Sul menu si trovano patatine fritte tagliate a mano (rigorosamente Silane), di cui non si butta neanche la buccia che viene fritta separatamente, creando dei riccioli croccanti e gustosi.

Passione, dedizione e attenzione al cliente caratterizzano l’attività di Alex che non è nuova alle premiazioni, infatti a febbraio aveva vinto al ‘Beer & food attraction’ di Rimini il premio ‘Accademia della birra’ .

Fortuna Mazzeo