“Pig Calabria”, l’imperdibile appuntamento del 12 Gennaio da Qafiz a Santa Cristina d’Aspromonte (RC)

Domenica 12 Gennaio 2025 torna l’evento più atteso della enogastronomia calabrese: “Pig, del porco calabro non si butta niente“, nella meravigliosa location di Casa Qafiz, a Santa Cristina d’Aspromonte (RC).

L’evento, ideato e realizzato dallo chef patron del ristorante da 1 stella Michelin Qafiz, il poliedrico Nino Rossi, giunge quest’anno alla sua quarta edizione.

L’uccisione del maiale in Calabria rappresenta un rituale collettivo, carico di buoni auspici e favorevole per alimentare nuove speranze ed esorcizzare la paura dei raccolti magri e lo spettro della miseria.

Da secoli, in ogni zona della regione, si tramandano le tecniche e le ricette associate a questa antica tradizione, un momento di condivisione per famiglia e amici.

Lo Chef Nino Rossi con questo evento ha voluto riprodurre il rituale della lavorazione del maiale e dargli una nuova veste, coinvolgendo 28 cuochi, 2 macellai, 6 pizzaioli che daranno sfogo alla loro creatività preparando dei piatti a base di suino calabrese.

Nino Rossi

“Si tratta di alcuni chef protagonisti del rinascimento della cucina italiana e calabrese in particolare”, spiega Nino Rossi, chef-patron di Casa Qafiz e del ristorante Qafiz, ideatore e organizzatore dell’evento, “a loro il compito di dare linfa a un rituale in cui sopravvive la Calabria più autentica e carnale, letteralmente. Una tradizione che vogliamo recuperare per la carica identitaria che rappresenta”.

Casa Qafiz diventerà il palcoscenico della più fantasiosa festa della gastronomia calabrese, ospitando chef provenienti da tutta Italia che selezioneranno il taglio di carne di suino da cucinare in loco, saranno presenti inoltre 9 bartender, 18 cantine vinicole calabresi, 5 birrifici e 8 dj che si alterneranno in consolle.

Il rito si propizia anche attraverso il metodo di cottura tradizionale calabrese: si cuoceranno le frittole nella “Caddara” (grande contenitore in rame), foderata dal grasso del maiale, in cui si cuociono lentamente le costine e le parti meno nobili del maiale (collo, guancia, lingua, muso, orecchie, gamboni, pancia, rognoni, cotenna e tutte quelle parti che non possono essere consumate in altro modo).

‘A Caddara

Kamado Grill Area

Le varie aree della location saranno adibite alle diverse tecniche di cottura: per gli artigiani della Pizza è prevista un’area per la cottura in forni tradizionali per avvolgere le loro creazioni nei profumi dati dalla legna; nella “Kamado Grill area” si troveranno dei “Green Egg” Kamado alimentati a carbone per dare la possibilità agli chef di mettere a fuoco la propria creatività; all’interno di Aspro Cocktail Bar si alterneranno dei grandi interpreti del concetto di bere miscelato “made in Qafiz” che proporranno le loro creazioni.

Tecniche primitive, etica dei consumi e una gran voglia di sapori autentici sono le fondamenta sulle quali poggia la manifestazione “PIG, del maiale calabro non si butta niente“.

Informazioni

La quarta edizione si terrà il 12 Gennaio 2025 dalle 13:00 alle 18:00 presso Casa Qafiz a Santa Cristina D’Aspromonte.

Il costo dell’evento è di € 135 per persona e include il consumo libero presso i banchi d’assaggio del vino, delle birre, dei salumi, delle pietanze tradizionali, i contorni, la griglia, le pizze, i piatti degli chef e le creazioni dei dolci delle pasticcerie.

L’ evento si svolgera’ in aree interamente coperte, pertanto sara’ garantito anche in caso di maltempo.

Pig Calabria offre ai partecipanti un servizio di transfer dalle città di Cosenza, Catanzaro, Lamezia Terme e Reggio Calabria, con una fee da versare a parte.

Altre info e i biglietti per partecipare su www.pigcalabria.it

GLI CHEF PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE 2025



-Nino Rossi “Qafiz” Santa Cristina D’Aspromonte

-Luca Abbruzzino “Oltre” Lamezia Terme

-Antonio Biafora “Hyle” San Giovanni in Fiore

-Caterina Ceraudo “Dattilo” Strongoli

-Luigi Lepore “LuigiLepore” Lamezia Terme

-Riccardo Sculli “Gambero Rosso” Gioiosa Ionica

-Francesco Stara Fradis Minoris Pula

-Salvatore Morello “Inkiostro” Parma

-Daniele Lippi “Acquolina” Roma

-Errico Recanati “Andreina” Loreto

-Ariel Hagen Saporium Firenze

-Pasquale Laera “Borgo S. Anna” Monforte D’Alba

-Giacomo Sacchetto “Iris” Verona

-Cristian Torsiello “Osteria Arbustico” Paestum

-Luciano Monosilio “Luciano Cucina Italiana” Roma

-Nicola Bonora “Motelombroso” Milano

-Jose Lizarralde “Carousel” London

-Alberto “Toe” Milano

-Manuel Tropea “Concezione” Catania

-M. Latella e R. Bonanno “Osteria Zero” Taurianova

-M. e A. Sciarrone “De Gustibus” Palmi

Bruno Tassone “San Domenico” Pizzo

-Marco Maltese “Piro Bistrot” Reggio Calabria

-Simone De Luca “Salimora” Capo Vaticano

-Emanuele Lecce “La tavernetta” Camigliatello Silano

-Davide Boggian “HandMade” bistrot Fregene

-Daniel Dalu’ Bark “Beer&Bbq” Gioiosa Ionica

-Giuseppe Muggeri “Macelleria Muggeri” S. Domenica di Ricadi

-Miller, Ale & Nino “Gotty Tacos” World

-Team “Tribeca Bistrot” Vibo Valentia

I PIZZAIOLI

-Roberto Davanzo “Bob” Montepaone

-Daniele Campana “Campana Pizza” Corigliano

-Domenico Ventre “Pizzaré” Rizziconi

-B. Bagala e F. Loiacono “Gioja’s” Gioia Tauro

-Giuseppe Ferranti “F.lli La Bufala” Reggio Calabria

LE PASTICCERIE

-Rocco Scutellà “Scutellà” Delianuova

-Fabio Taverna “Le Chicche” Taurianova

-Davide De Stefano “Cesare” Reggio Calabria

-Angelo Musolino “La Mimosa” Reggio Calabria

I BARTENDER

Bar Team (Alquìmico – Cartagena)

Umberto Oliva (Niks&Co- Milano)

Julian Biondi (Fermenthinks- Firenze)

Gregory Camillò (Jerry Thomas- Roma)

Luca Bruni (Deperoclub-Rieti)

Vincenzo Pagliara (Ritorno al Bar-Acerra)

Antonio Cristofaro (Brezza-Soverato)

Giuliana Giancano (Pout Pourrì Vintagecafé- Torino)

PAIRING FRIENDS

Dom Carella

DJ SET

Sine

White Trash AKA Banana

Oraro

Mr. Wallace & Kid Bombi

Antonio Lubrano

Antonio Venanzi

Ale Giacobbe

LE CANTINE PRESENTI SARANNO

‘A Vita

Cataldo Calabretta

Origine & Identità

Antonella Lombardo

L’Acino

Cantine Viola

Casa Comerci

Ceraudo

Vigneti Vumbaca

Tenuta Regina di Sant’Angelo

Mr Pecoraro

Sergio Arcuri

Az. Agr. Cerminara

Az. Agricola Carlomagno

Giuseppe Calabrese

Fratelli Traclò

Nasciri

Terre del Gufo

I BIRRIFICI presenti saranno: Limen, J4, Funky Drop, Birra Cala, Brewdop

