“Poemas desde Italia”, in spagnolo il nuovo libro di poesie di Manuela Fragale

COSENZA – Sono nate in Italia, precisamente in Calabria, e sono già pronte a viaggiare per il mondo le poesie edite e inedite di Manuela Fragale, giornalista insignita di Medaglia del Senato della Repubblica e di premi per l’attività internazionale svolta nel ruolo di corrispondente per le testate dedicate alle comunità italiane residenti all’estero (in particolare in Argentina e Perù).

Racchiusi nel libro “Poemas desde Italia“, i versi sciolti e le rare rime sono un vero omaggio alla propria terra e offrono al lettore metafore, molteplici piani spazio-temporali, fusione dell’atmosfera intima con l’atmosfera contemplativa. I testi sono stati tradotti dall’italiano allo spagnolo dalla stessa autrice affinché i lettori ispanofoni potessero scoprire, attraverso le opere che finora è stato possibile leggere soltanto in lingua italiana, le poesie e i significati di altri luoghi e altre culture. Il libro, realizzato in autopubblicazione e distribuito da Youcanprint, è disponibile in formato cartaceo ed elettronico nelle principali librerie fisiche e virtuali.

Prima di essere raccolti tra le pagine di “Poemas desde Italia”, alcune poesie hanno ottenuto successi di critica e pubblico nell’ambito di eventi culturali, premi letterari, selezioni di versi per la creazione di antologie; altre poesie sono state pubblicate in italiano nei libri “Pelle di Mare” del 2016 e “Microcosmi” del 2013.