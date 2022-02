“La scomparsa di un agente”, in italiano l’ebook del romanzo di Philip G. Henley

È disponibile in versione ebook la tradizione in italiano di “La Scomparsa di un agente (Trilogia di una scomparsa)”, pubblicato per Babelcube Inc. da Philip G. Henley, rinomato autore inglese di romanzi gialli e noir. 340 pagine di spionaggio, misteri e verità taciute.

Il romanzo è stato tradotto in italiano dalla giovane ma già esperta traduttrice ed interprete reggina Valentina Cuzzocrea, 32 anni, laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università della Calabria (con un master in Intelligence). Il suo nome è infatti legato anche alla traduzione del romanzo frantascientico di fattura francese “Felicittà” di Chris Red.

SINOSSI

“Scomparsa di un agente” è un thriller complesso basato sull’inizio e la continuazione della Seconda guerra irachena.

Gli analisti e gli agenti di intelligence stanno scomparendo, alcuni potrebbero essere stati uccisi. La stampa e la polizia sospettano ci sia un serial killer a piede libero. John Slater era vicino all’ultima vittima, è evasivo, sembra non avere passato, e potrebbe essere il killer. La seconda guerra irachena e la rete di intelligence potrebbero collegare le vittime e anche le Forze Speciali della Polizia Metropolitana sta indagando, con l’aiuto o l’intralcio delle Agenzie di Intelligence. Gli errori fatti nel costruire i dossier usati a supporto della guerra si suppone siano stati insabbiati da entrambe le sponde dell’Atlantico, ma ancora il killer colpisce e… stanno dicendo tutti la verità?