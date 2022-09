Shampoo e balsamo solidi: cosa sono e perchè sceglierli

Gli shampoo e i balsami solidi sono in realtà ecologici e ricchi di ingredienti naturali e salutari e buoni quanto quelli liquidi. Inoltre si rivelano anche ideali se si ha a cuore l’ambiente; infatti, la confezione non prevede l’uso di plastica o vetro bensì soltanto carta spesso riciclata. Premesso ciò, vediamo cosa sono e perché conviene scegliere gli shampoo e i balsami solidi.

Cos’è lo shampoo solido?

Come ci evince dalla denominazione stessa, gli shampoo solidi sono duri e compatti anziché liquidi. Il prodotto si differenzia da quello classico poiché l’elemento fluido viene rimosso. Lo shampoo solido di qualità è generalmente composto da oli naturali (essenziali e oli vettore), fragranze e tensioattivi. Inoltre produce schiuma allo stesso modo di quello liquido e dura anche più a lungo. Lo shampoo solido tra l’altro viene realizzato senza prodotti di scarto e sostanze chimiche nocive e la maggior parte contiene soltanto ingredienti di origine vegetale. Infine va aggiunto che gli shampoo solidi aiutano a pulire efficacemente il cuoio capelluto e risultano ideali anche in caso di un viaggio in aereo in quanto non essendo liquidi, non vanno separati da altri prodotti, bensì si possono tranquillamente inserire nello zaino e passare sotto il metal detector.

E il balsamo solido?

Il trucco dei balsami solidi è lo stesso degli shampoo. Le barrette inoltre sostituiscono degnamente i prodotti liquidi o in crema e sono anch’essi duraturi. La cosa più importante e che fa piacere a chi ama l’ambiente è legata al fatto che il balsamo solido viene confezionato senza l’uso di bottiglie di plastica. Premesso ciò, alla domanda come si usa il prodotto, la risposta è breve ed esaustiva; infatti, quando si utilizza uno shampoo solido, è possibile adottare varie tecniche per detergere efficacemente i capelli senza danneggiarli. Un metodo particolarmente consigliato è di strofinare lo shampoo solido direttamente sul fusto dei capelli, saturandolo poi con l’acqua ed effettuando un movimento delle dita simile a quando ci si pettina per districarli. Dopo un abbondante risciacquo, la medesima operazione va fatta con il balsamo solido, dopodiché si può procedere con l’asciugatura tramite phon.

Suggerimento professio0nale per un corretto utilizzo dei prodotti

Quando si usa uno shampoo solido è fondamentale creare una buona schiuma, in quanto aiuta a eliminare efficacemente lo sporco e l’accumulo di prodotto. Costruire una buona schiuma assicura tra l’altro che non vi siano incrostazioni delle particelle di sapone solido lasciate sul fusto dei capelli. Il passaggio finale dopo aver applicato la barretta direttamente sulle ciocche di capelli e di risciacquarli accuratamente per assicurarsi di non averne più residui. La stessa procedura va eseguita con il balsamo solido; infatti, basta inumidire la barretta e strofinarla sulle ciocche di capelli, provvedendo poi a un risciacquo finale.