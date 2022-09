A Cosenza nasce uno dei primi poli Hub Zurich d’Italia

COSENZA – Dopo Rimini, Roma e Milano l’Agenzia Hub Zurich arriva anche a Cosenza dove aprirà uno dei primi poli previsti in tutta Italia (una quindicina circa). E Cosenza non solo ospiterà questa nuova realtà ma sarà anche fra le prime a partire.

Nella giornata di oggi, 20 settembre, sarà lo stesso Amministratore Delegato di Zurich Italia a visitare la sede sita in Piazza Zumbini (CS) che aprirà al pubblico nelle prossime settimane e che sarà diretta dai fratelli Marini Serra.

Era l’agosto del 2021 quando il gruppo elvetico annunciava la nomina di Giovanni Giuliani ad amministratore delegato di Zurich Italia. Questi, ex group chief strategy, innovation and business development officer di Zurich Insurance Company Ltd, oggi ceo di Zurich Italia insieme agli uomini della direzione commerciale, ha deciso di scommette sulla Calabria per offrire ai proprio cliente un servizio d’eccellenza.

“Uno degli elementi cardine dell’Hub è rappresentato da un centro servizi in grado di supportare la rete retail per servire l’ecosistema famiglia, oltre a un pool specialisti dedicati al mondo imprese, valorizzando ulteriormente la qualità di gestione dei sinistri – si legge nella nota dell’azienda -. L’Hub nasce anche dalla volontà degli intermediari di portare a fattore comune le proprie capacità imprenditoriali, creando così i presupposti per gestire reti di vendita sempre più strutturate e digitali, pur mantenendo la completa indipendenza”.