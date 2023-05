Divine Dreams – Una slot casino online Spiritual ad alta volatilità

Divine Dreams è un’avventura spirituale ambientata nella foresta pluviale indonesiana. Questo gioco casino online ha cinque rulli, 243 diverse combinazioni vincenti e un moltiplicatore che moltiplica ogni vincita ottenuta.

Quickspin ha fatto del suo meglio per creare una slot innovativa con un RTP medio, una volatilità alle stelle e caratteristiche bonus davvero creative.

Funzioni bonus integrate

Divine Dreams parla di spiritualità, forze naturali, moltiplicatori e giri gratuiti. Il gioco del casino online presenta diverse funzioni bonus che rendono il gioco ancora più eccitante.

Per molti versi, è l’esclusiva ruota dei bonus a rendere Divine Dreams così attraente.

Bonus Wheel

Non appena aprite Divine Dreams, vedrete un moltiplicatore a destra del tabellone di gioco.

Il gioco svolge un ruolo cruciale in questo casino online, in quanto fornisce un moltiplicatore casuale su ogni vincita.

Questo moltiplicatore è una ruota che fa parte del campo di gioco. Ogni volta che si effettua un giro, la ruota gira per fermarsi infine su uno dei numeri della ruota. Ciò significa che si ha la garanzia di ottenere un moltiplicatore a ogni giro vinto.

Ci sono anche simboli che attivano varie funzioni bonus. Si possono ottenere wild ying yang, respin sacri o tre giri gratuiti.

Esistono anche i cosiddetti moltiplicatori mistici, che sono più alti dei normali moltiplicatori.

Sacred Respins

Qui si può beneficiare di super respin e mega respin. Quando la ruota dei moltiplicatori si ferma sul simbolo del super respin, si ottiene un respin con wild extra e moltiplicatori più alti.

Se siete fortunati, la ruota del moltiplicatore si fermerà anche sul simbolo del mega respin. Se questo

si ottiene un respin con wilds extra e moltiplicatori fino a x30.

Ying Yang Wilds

Se la ruota dei moltiplicatori si ferma sul simbolo wild rosso Ying Yang, si ottengono due wild con moltiplicatori casuali. Questa funzione può essere attivata nel gioco principale, nel gioco dei giri gratuiti e durante i respin sacri.

Divine Free Spins

Questa è l’unica funzione bonus che non viene attivata esclusivamente dalla ruota dei moltiplicatori. Per giocare alcuni giri gratis, è necessario ottenere tre simboli del Dio giallo sui rulli.

Questo simbolo ricorda in qualche modo le immagini del Buddha ed è facilmente riconoscibile.

Si ottiene un numero diverso di giri gratuiti a seconda del numero di simboli bonus ricevuti, e al massimo si possono ottenere 20 giri gratuiti.

Durante il round bonus, è possibile attivare tutte le altre funzioni bonus e se si accede alla modalità mega respins, i moltiplicatori inferiori scompaiono.

È inoltre possibile attivare i giri gratuiti divini quando la ruota del moltiplicatore si ferma sul simbolo +3 giri gratuiti.

Tema Sogni divini

Questo gioco del casino online è un po’ diverso da molte delle vecchie slot di Quickspin. La grafica è più pulita e le funzioni bonus sono un po’ più avanzate.

La musica orientale del flauto trasmette una sorta di mistero che si adatta molto bene al tema.

In questo caso, il campo da gioco non è diviso in righe. Al contrario, i simboli scorrono sullo sfondo della giungla in modo da rendere il campo molto chiaro.

Nel gioco principale non succede molto in termini di animazioni. Al contrario, il gioco mantiene la sua atmosfera zen, che vi culla nell’esperienza di gioco in modo quasi ipnotico.