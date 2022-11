I 3 migliori visori VR attualmente sul mercato

I visori VR, ormai sotto studio da una decina di anni, sono un prodotto che sta prendendo sempre più piede sul mercato tech, al punto che sono stati selezionati anche come chiave d’accesso per il Metaverso, il nuovo mondo virtuale ancora in costruzione ideato dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e il suo team.

A prescindere dall’evoluzione o meno del Metaverso, ancora tutta da scoprire, i visori sembrano essere destinati ad aumentare di numero, viste soprattutto le loro infinite applicazioni: dal lavoro, ai videogame, allo shopping, alla semplice chat.

Come scegliere il visore VR più adatto alle proprie esigenze

Di visori VR sul mercato ne esistono di tantissimi tipi, per tutte le applicazioni e per tutti i portafogli; anche se, ovviamente, al momento è semplicemente impensabile credere di trovarne che funzionino in modo a sé stante per meno di 400€. Per avere tra le mani un prodotto completo, infatti, dovremo aspettare quantomeno il 2023, tenendo d’occhio le principali aziende interessate come Apple e Microsoft .

Detto questo, per scegliere il visore VR più adatto andranno presi in considerazione diversi fattori, primo fra tutti lo scopo d’acquisto. Se si desidera un visore per puro divertimento, ad esempio, allora i prezzi sono estremamente competitivi (se ne trovano anche intorno ai 60€) e, tra questi, una valida alternativa è rappresentata da quei visori in grado di funzionare con lo smartphone. Se, invece, il visore viene acquistato a scopo professionale (si pensi, ad esempio, a uno studio di grafica o architettura) allora il top gamma è rappresentato dall’Hololens 2 di Microsoft che, nonostante i suoi prezzi fuori scala (parte dai 3.800€) rappresenta il modello più completo, sia a livello di funzioni che prestazioni.

Di alternative, quindi, sul mercato se ne trovano per tutti i portafogli, a dimostrazione del grande successo di questo prodotto, che a prescindere dall’applicazione per cui viene usato è in grado di offrire un superbo ed estremo realismo , come dimostrato anche dal suo utilizzo in ambito ludico, dove la ricreazione di scenografie realistiche e graficamente accattivanti imposta le basi per un’esperienza interattiva unica nel suo genere.

I 3 migliori visori VR sul mercato

Nel grande ventaglio di offerte presenti sul mercato, 3 tipologie di visori VR spiccano su tutte. Si tratta di oggetti di alta tecnologia, i cui prezzi possono sembrare proibitivi, ma che sono certamente al pari delle prestazioni che questi visori sono in grado di soddisfare. Tali modelli sono:

HTC Vive Pro 2

Meta Quest 2

PlayStation VR

Il primo, l’HTC Vive Pro 2, ha un prezzo di listino intorno agli 800€ (su Amazon lo si trova a 799€) ma, come dicevamo, possiede caratteristiche tecniche estremamente superiori alla media degli altri visori in vendita, prima fra tutte le sua incredibile risoluzione a 5k con un campo di visione di 120°. L’unica pecca di questa chicca di oggetto è che per farlo funzionare come si deve (e quindi godere a pieno delle sue prestazioni) serve un processore di ottimo livello, altrimenti la spesa è inutile.

Al secondo posto abbiamo Meta Quest 2, con un prezzo di listino di circa 450€ , decisamente più accessibile del primo classificato ma comunque abbastanza costoso. Si tratta di un visore all-in-one con aggiunta di due controller touch progettato per essere utilizzato in una moltitudine di situazioni, da quelle lavorative a quelle ludiche. Al momento si tratta dell’opzione con rapporto qualità prezzo più conveniente.