Le mani tra i principali vettori di virus, ecco perché è importante igienizzarle soprattutto in pubblico

Da oltre un anno, cioè da quando è esplosa la pandemia da Covid-19, siamo bombardati da messaggi che ci ricordano l’importanza di lavarci accuratamente le mani, soprattutto in pubblico.

Le mani sono infatti tra i principali veicoli di virus e batteri, che possono causare raffreddori, influenze, congiuntiviti, infezioni ed altre patologie più serie, come appunto il Coronavirus. Nonostante le tante campagne pubblicitarie, non tutti però effettuano correttamente il lavaggio.

Si tratta invece di un’azione estremamente importante, soprattutto in luoghi pubblici, come mezzi di trasporto, uffici e supermercati, dove ci sono diverse superfici condivise, tra cui pc, porte, maniglie, interruttori ecc.

L’OMS ha quindi stilato una sorta di vademecum, che spiega nei dettagli come igienizzarsi correttamente. Pur essendo un’azione quotidiana, quasi naturale, sono diverse le persone che commettono errori che possono risultare fatali. Se infatti le mani non vengono lavate nel modo giusto, basta una piccola disattenzione per mettere in pericolo se stessi e gli altri. I germi si propagano e si spostano facilmente tramite acqua, oggetti ed esseri viventi. In caso di contatto col virus Covid-19, è sufficiente strofinarsi istintivamente il naso o grattarsi distrattamente la bocca per essere contagiati. Proprio per questo motivo le istituzioni e le autorità battono sull’importanza di dotarsi di mascherine, o di altri dispositivi di protezione individuale, per proteggere adeguatamente le vie respiratorie.

Per prima cosa è necessario inumidirsi le mani con l’acqua corrente, per poi versare del sapone liquido, sia sul palmo che sul dorso. Dopo aver frizionato le mani, palmo contro palmo, bisogna far scivolare il sapone negli spazi tra un dito e l’altro, ed anche sotto le unghie. Dopo aver insaponato per intero le mani, bisogna risciacquare abbondantemente con acqua corrente, e poi asciugarsi con una salvietta monouso. L’operazione dovrebbe durare almeno 40-60 secondi.

Tuttavia non sempre c’è la possibilità di igienizzarsi in un bagno con sapone liquido, soprattutto per strada. Risulta quindi fondamentale avere a portata di mano gli igienizzanti mani, come quelli commercializzati da RAJA, che possono essere usati in qualsiasi circostanza.

Sulla vetrina online del sito sono presenti diversi articoli, come igienizzanti e saponi, finalizzati a proteggere accuratamente da virus e batteri che si trasmettono facilmente tramite il contatto con oggetti, superfici o altre persone.

Gli igienizzanti spray ed i saponi liquidi sono contenuti in pratici e piccoli flaconcini, da portare comodamente in una borsa, uno zaino, un marsupio o semplicemente in tasca. In questo modo è possibile igienizzarsi continuamente, in ufficio, nelle università, nelle scuole, nei mezzi pubblici ed in generale in tutte quelle situazioni in cui si viene a contatto con altre persone o superfici condivise.

