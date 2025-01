Quali sono le strategie per i giochi più diffusi?

Qualunque gioco si voglia fare, avere una strategia appare importante al fine di massimizzare le possibilità di vincita. Ovviamente, questo include sia giochi che possono portare a delle entrate che quelli che si fanno a mero scopo ludico. Regole e strategie sono sempre auspicabili a ogni livello, anche solo per aumentare il divertimento.

Gioco del Lotto e simili

Il Gioco del Lotto è uno dei più diffusi e storici nel nostro Paese. Per questo, se si vuole tentare la fortuna, molti si riferiscono al tabellone analitico del Lotto , che mantiene una traccia sicura di tutti i numeri estratti di recente e quelli che invece risultano ritardatari.

Utilizzare questo strumento è una valutazione molto personale che può indurre, ad esempio, a indicare sulla schedina i numeri che non escono da svariate settimane; per alcuni questo tabellone è invece un modo per fare una statistica individuale e tentare così di prevedere le future uscite; per altri, si rivela ancora un modo di individuare tra i ritardatari dei numeri preferiti (per questioni affettive o altro). Si possono cercare sia i ritardatari di una Ruota che quelli assoluti.

C’è chi invece predilige solo determinati punti vendita per acquistare Gratta e Vinci o biglietti del 10eLotto, perché magari ci sono state delle vincite in passato proprio presso quella specifica ricevitoria. Qualunque sia la propria strategia per tentare la fortuna, sarà sempre importante ricercare giochi gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, o ADM, così da vivere un’esperienza di gioco responsabile e sicura.

Giochi online e di società

Ma tra i più amati ci sono anche giochi come Minecraft, Fortnite e Battle Royale. Nello specifico, il primo è una sorta di lotta per la sopravvivenza da condividere con gli altri giocatori, il secondo non è dissimile in quanto rappresenta un mondo popolato da zombie e l’ultimo è una battaglia navale moderna con grafica in HD. Qui le strategie cambiano a seconda che si desideri attaccare o difendersi, aggiudicarsi le armature migliori o semplicemente abbattere più nemici possibile.

Ormai, per questi e altri giochi, si può partecipare online non solo da PC, ma anche grazie a console di diverso tipo e brand, mettendosi in contatto con gli altri giocatori nel resto del mondo in tempo reale e formando vere e proprie squadre. Si può dire, in qualche modo, che si tratta della rivoluzione dei vecchi giochi di società a livello più che altro virtuale. Ma i giochi da tavolo sono ancora molto usati, in famiglia e tra amici.

La Tombola, giochi di mimo, il Monopoli e altri evergreen sono stati reinterpretati in svariati modi negli ultimi decenni, magari per adattarsi agli eroi dei cartoni o dei film del momento. Però la base di gioco rimane sempre la stessa e offre momenti ludici dove le strategie cambiano di volta in volta a seconda della complessità del gioco stesso.

C’è anche da ricordare quello che forse è l’aspetto più importante, soprattutto se l’intento principale del gioco da tavolo o di società è quello di passare del tempo insieme: l’unica strategia vincente è divertirsi.