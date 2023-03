Roulette online: regole e consigli per giocare online

Il gioco della roulette risulta spesso molto affascinante, sia per i giocatori sia per il pubblico in generale. Film celebri lo hanno collegato spesso a contesti ricchi di charme e attrattiva, casinò esclusivi, in cui giocatori in abiti eleganti si cimentano con il colpo della vita. Fino a pochi anni fa, l’unica possibilità per giocare alla roulette era quella di recarsi in uno dei quattro casinò tradizionali presenti sul nostro territorio: quello di Sanremo, quello di Saint Vincent, il casinò di Venezia il casinò di Campione d’Italia.

Oggi grazie alla legalizzazione del gioco d’azzardo, i siti roulette online sono accessibili a chiunque, anche tramite app sul proprio smartphone o tablet. In questo modo questo gioco è alla portata di tutti. Approfondiamo quindi le regole per giocare ai tavoli proposti sui migliori siti, indicati anche su www.laroulette.net .

La scelta del portale per giocare in sicurezza

La prima regola per chi si approccia da principiante al gioco della roulette è quella di scegliere il sito più adatto. In Italia le migliori roulette online sono proposte da siti legali, che permettono di giocare in sicurezza, senza rischi per i propri soldi. Si tratta di operatori in possesso della licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che quindi operano sotto il controllo dello Stato, nel rispetto della legge. L’elenco di questi siti è riportato sul portale ufficiale dell’Agenzia, essi inoltre possono essere riconosciuti anche dalla presenza del logo ADM sulla pagina del sito e dal numero di licenza.

Rivolgersi esclusivamente ai siti legali permette di giocare su tavoli certificati, che garantiscono un funzionamento equo. Inoltre questi sono gli unici portali che offrono certezza anche sul pagamento delle vincite e propongono ambienti in cui ci si può divertire in maniera responsabile. Per poter cominciare a giocare è necessario essere maggiorenni e compilare un form di registrazione che prevede anche l’invio del proprio documento di identità. Dopodiché si dovrà effettuare una ricarica del conto di gioco con uno dei metodi di pagamento previsti.

Le regole delle roulette online

Sui siti di gioco è possibile trovare tante proposte, tra cui ricercare la miglior roulette online in base alle proprie esigenze. I vari portali, offrono la roulette nella versione europea, quella americana, quella francese. Si tratta delle tre varianti principali di questo gioco, che propongono le regole base.

Nella roulette francese e in quella europea sono presenti 37 caselle. Queste corrispondono a un tabellone con i numeri da 1 a 36, a cui si aggiunge lo zero. Per puntare basta selezionare il valore della propria fiche utilizzando gli strumenti del software online. Con l’aiuto del mouse si potrà piazzare la fiche sul numero prescelto, o su gruppi di numeri.

Oltre alle puntate interne, che riguardano i numeri singoli o piccoli gruppi di numeri, è possibile piazzare puntate esterne. Si chiamano così perché sono al di fuori del tabellone numerico e comprendono gruppi più ampi di numeri, su cui si punta contemporaneamente. Ad esempio vi sono le puntate semplici, che permettono di puntare sui seguenti gruppi:

Pari o dispari

Rosso o nero

Numeri bassi (da 1 a 18) o alti (da 19 a 36)

Le puntate esterne invece permettono anche di puntare su gruppi di 12 numeri, coprendo quindi un terzo del tabellone. Questi possono corrispondere alla prima, seconda o terza dozzina, oppure ai numeri compresi nella prima, seconda o terza colonna del tabellone. Una volta piazzata la propria puntata, il gioco prosegue con la pallina che gira sulla ruota e si ferma in un determinato slot. In base al risultato viene effettuato l’eventuale pagamento delle puntate. Questo ovviamente varia a seconda del tipo di puntata effettuata.