The iGaming Nerd: è Ancora Possibile Mandare in Tilt le Slot Machine?

L’avvento del gioco d’azzardo digitale ha rivoluzionato un mercato che esiste da centinaia e centinaia di anni, in Italia sin dal XVI secolo . La possibilità di giocare ovunque si voglia, in metro, alla fermata dell’autobus o comodamente sul proprio divano, e in qualsiasi momento, 24 ore su 24, ha cambiato le abitudini di tutti i giocatori. Il gioco più amato, o meglio la categoria più amata, sono le slot machine.

Da diverso tempo giocatori da ogni angolo della terra affollano, si fa per dire, i casinò online per giocare ai migliori titoli per slot. Bisogna ammettere che si tratta di un intrattenimento semplice e divertente, soprattutto grazie alle tante varianti e ai diversi temi disponibili. Le slot sono anche tra i giochi più remunerati grazie ai corposi jackpot, ma spesso sono utilizzate per altri scopi.

Non è un segreto che spesso i programmi che gestiscono questi giochi, a causa di bug ed errori del sistema, “impazzissero”. Infatti il fenomeno delle slot in tilt che regalano vittorie su vittorie è abbastanza veritiero, seppur raro. Oggi vogliamo affrontare questo argomento, analizzandolo e cercando di capire se è possibile ancora approfittare di questi bug, e soprattutto cosa si rischia nel caso.

Le slot machine soffrono spesso di questi bug?

Lo diciamo subito, questo articolo non è una guida su come mandare in tilt le slot machine . Questo perché non sarebbe lecito farlo, come vedrai nel capitolo apposito, e soprattutto ci sono diverse problematiche a riguardo.

I tilt delle slot machine sono degli eventi in cui il gioco non riesce a seguire un pattern preciso nella gestione delle giocate. Risultato? Vittoria ad ogni giocata. Questa problematica era molto diffusa all’inizio dell’avvento delle slot machine digitali, soprattutto a causa di software mal sviluppati.

Da molto tempo vedere una slot machine andare in tilt è un fenomeno più unico che raro. O meglio, vedere un gioco che impazzisce totalmente è quasi impossibile. È molto più probabile invece che una slot si “inceppi” momentaneamente. Ovvero che permetta ai giocatori di riscuotere due o tre volte di fila una vincita.

È possibile mandare in tilt una slot machine?

Siamo ben a conoscenza del fatto che questo articolo abbia scatenato la curiosità di molti, e capiamo l’interesse, puramente “scientifico”, di qualcuno verso questo fenomeno. Per questo vogliamo dare una risposta secca alla domanda: è possibile mandare in tilt una slot machine?

La risposta è: si potrebbe. Utilizziamo il condizionale perché non abbiamo mai fatto una cosa del genere, e le nostre conoscenze si fermano a programmi che promettono di riuscire in questo arduo compito. Infatti, navigando in lungo e in largo sul web, abbiamo constatato che esistono siti, forum e blog, dove si parla di fantomatici software che manderebbero in tilt le slot machine.

Il programma, naturalmente a pagamento, si dovrebbe installare sul proprio computer e lanciarlo prima di entrare su un qualsiasi casinò online. Giocando alle slot machine, queste dovrebbero “impazzire” e regalare vittorie al giocatore. Ricordiamo che non possiamo in alcun modo confermare quanto detto qui sopra.

È legale mandare in tilt una slot machine?

Barare è un reato . Da questo punto non si scappa. Dunque utilizzare un programma per mandare in tilt una slot machine volontariamente è illegale e perseguibile dalla legge. Si potrebbe rischiare, infatti, una denuncia da parte del casinò online truffato.

Va detto, a onor del vero, che le piattaforme per il gioco d’azzardo utilizzano software all’avanguardia e strumenti sempre aggiornati per evitare possibili “cheat”, ovvero trucchi atti a truffare. I casinò online possono rilevare gli account che utilizzano tattiche atte per imbrogliare, o programmi di questo tipo, e bannare l’account dell’utente. Ti sarà, di conseguenza, impossibile prelevare le tue vincite. Ricordiamo inoltre che i casinò online, in qualsiasi caso, richiedono un paio di giorni prima di pagare le vincite per potersi assicurare che siano legittime.

Se la slot impazzisce da sola?

Potrebbe capitare che le slot machine, durante una nostra giocata, abbiano dei problemi senza che questi siano causati da noi. Cosa fare in quei casi? Naturalmente quanto detto nel capitolo precedente vale anche qui, ovvero i casinò si accerteranno che le tue vincite siano legittime e soprattutto tengono sempre sotto controllo ogni loro gioco.

Quello che puoi fare, per evitare di perdere le tue vincite o possibili ripercussioni, è semplicemente contattare l’assistenza. Se mai dovessi notare che la slot a cui stai giocando ha dei problemi contatta il servizio clienti.

Conclusioni

Diciamo che oggi è quasi impossibile riuscire a trovarsi davanti a una slot che regala soldi, sia essa digitale o reale. Soprattutto è molto probabile che nel momento esatto in cui qualsiasi gioco di un casinò abbia dei problemi, chi di competenza venga immediatamente informato.

Il nostro consiglio è quello di evitare qualsiasi tipo di cheat, trucco, o metodo per barare. Il gioco è fatto di vincite e perdite, e se non si è disposti a quest’ultima parte meglio evitare.