Viaggi all’estero, ecco come e dove si può andare

I viaggi all’estero in questi mesi ci sono sembrati solo un vecchio ricordo, per molti un sogno da concretizzare quanto prima ma grazie al vaccino e alle riaperture graduali, tornare a viaggiare, anche fuori dal nostro Paese piano piano sta tornando realtà.

Certo le norme sono sempre stringenti, all’insegna della sicurezza e della responsabilità, ma prendere un aereo e tornare a volare ora pare essere più semplice. Sono diversi i Paesi che hanno aperto i propri confini sia ai viaggiatori vaccinati, a coloro che sono già guariti e a chi è munito, ovviamente, del test negativo con validità di massimo 48 ore. Poi c’è sempre il ritorno da regolare con la quarantena obbligatoria, ma quella è tutta un’altra storia. Per chi vuole finalmente partire e dedicarsi qualche giorno di vacanza, la quarantena è poca cosa ormai.

Dove andare di questi periodi? I Paesi aperti al turismo sono diversi, all’interno e fuori dall’Europa. Come fare per essere sicuri, non sbagliare con le prenotazioni, le pratiche burocratiche senza incappare in disguidi? C’è una soluzione molto semplice: scegliere i viaggi di gruppo, quelli organizzati da chi lavora in questo campo e anche in questo periodo di transizione rimane costantemente informato e aggiornato sulle disposizioni, garantendo un viaggio sicuro e comodo dove non mancherà comunque il divertimento.

Una di queste realtà è Tramundi, il tour operator online specializzato da sempre nei tour organizzati che nemmeno di questi tempi si fermano, continuando a proporre itinerari innovativi e sicuri, dove è possibile viaggiare, senza limiti di spostamenti. Tramundi tiene costantemente aggiornati i suoi vacanzieri permettendogli di viaggiare in totale sicurezza grazie a diverse coperture che vanno dall’annullamento all’assistenza sanitaria, fino alle agevolazioni di prezzo per i tamponi pre-partenza.

In questo momento è possibile organizzare viaggi in Croazia con due itinerari in barca che non solo ti permettono di scoprire le isole più belle del Paese ma anche di viaggiare fuori dalle rotte battute, con un gruppo specifico e controllato. Si aggiunge Malta con altri due tour, uno dedicato ad uno smart-working in una delle location più belle del Mar Mediterraneo, per conciliare il lavoro e un po’ di relax in un’isola da sogno e un altro per staccare la spina completamente lasciandosi trasportare dall’atmosfera vacanziera che pervade l’isola.

Si aggiunge la Slovenia con un percorso di diversi giorni nel Paese Verde tra natura e cultura, ma anche due grandi Paesi europei non troppo lontani da noi come Francia e Spagna che sono aperti al turismo.

Basta solo scegliere la destinazione, a tutto il resto ci pensa Tramundi.

Pubbliredazionale