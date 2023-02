A Cosenza nasce la prima stanza multisensoriale ispirata al metodo Snoezelen

COSENZA – A Cosenza, presso l’associazione di promozione sociale Ri-ForMap, è stata allestita la sala multisensoriale ispirata al metodo Snoezelen, nell’ambito del progetto Più Uniche che Rare.

Il principale obiettivo di questo intervento, realizzato da Acsi (Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero) a livello nazionale, è creare ambienti stimolanti e al contempo distensivi, rivolti a bambine e bambini, tra 2 e 12 anni, a cui siano state diagnosticate malattie genetiche rare, in particolare RASOPATIE.

Il metodo Snoezelen, nato in Olanda negli anni Settanta, prevede la costruzione di una relazione sensibile tra il partecipante, l’accompagnatore qualificato e un ambiente controllato, in cui sono offerte varie possibilità di stimolazione dei cinque sensi, attraverso l’utilizzazione di effetti luminosi, colori, suoni, musiche, profumi. Si è sviluppato e diffuso in tutto il mondo e si è rivelato uno strumento efficace durante l’età evolutiva, per persone fragili con demenze, disturbi comportamentali e Alzheimer.