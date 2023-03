Cosenza: 6 incontri gratuiti per i genitori a sostegno del rapporto con i figli

COSENZA – Ritorna a Cosenza “Crescere con i figli che crescono”, la scuola genitori curata dall’associazione “Tagesmutter – I nidi delle mamme” e realizzata con Consultorio La Famiglia e La cooperativa delle donne nell’ambito del progetto “Edu-factoring” promosso dalla cooperativa Don Bosco e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’edizione 2023 della scuola genitori sarà caratterizzata da sei incontri che si svolgeranno da marzo ad aprile alla Città dei Ragazzi e all’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Fausto Gullo” di via Popilia.

Il primo incontro “Mamma e papà guardatemi: lo sguardo che fa crescere” è in programma venerdì 24 marzo, alle 18, alla sala teatro della Città dei Ragazzi e vedrà la partecipazione di Giuseppe Nicolodi, psicologo e psicomotricista dell’età evolutiva e Anna Colombo, docente associazione nazionale Domus. Il giorno successivo, il 25 marzo, alle ore 10, Nicolodi e Colombo si sposteranno alla scuola Gullo per un incontro rivolto ad insegnanti e genitori incentrato sul tema “Come far saper fare l’adulto perché il bambino possa fare il bambino”.

Tutti gli altri incontri si svolgeranno alla Città dei Ragazzi. Il 31 marzo, alle 18 ci sarà Margherita Fortebraccio, consulente pedagogica che relazionerà su “Indicami la strada … non avere timore, regole ed emozioni saranno le nostre alleate!”. Il 13 aprile, alle 18, sarà la volta di Mimma Ciambrone, educatrice ed esperta in animazione della lettura che tratterà il tema “Me lo leggi? Ascolto, contatto, cura. Il valore educativo della lettura condivisa”. La questione dell’utilizzo dei dispositivi digitali sarà affrontata da Franco La Gaccia, docente di sociologia della comunicazione il 21 aprile alle 18. Infine, l’ultimo incontro si svolgerà il 28 aprile e sarà dedicato alla crescita dei figli con un’attenzione alla preadolescenza e adolescenza con la presenza di Margherita Fortebraccio.

Tutti i seminari sono gratuiti. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica edufactoringcs @gmail.com . Sulla pagina Facebook Edu-factoring è possibile iscriversi, tramite modulo online, ad uno o più incontri.

Il progetto Edu-factoring coinvolge, a Cosenza, minori tra i 6 i 14 anni con l’intento di individuare, orientare e coltivare i loro talenti attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali e digitali. Le azioni non interessano esclusivamente i ragazzi, ma anche le loro famiglie attraverso diverse azioni tra cui la scuola genitori.