Laino Borgo, cercasi volontari per servizio civile: ecco come presentare domanda

Due progetti approvati per un totale di 12 posti riservati ai giovani tra i 18 e 28 anni non compiuti

LAINO BORGO (CS) Investire sulla formazione ed il coinvolgimento dei giovani per promuovere il territorio e sviluppare competenze utili alla crescita personale. Su questi presupposti l’amministrazione comunale di Laino Borgo, guidata dal sindaco Mariangelina Russo, ha promosso due progetti di Servizio Civile, presentati e redatti dal centro studi Futura, che sono risultati vincenti all’interno della graduatoria nazionale.

Dodici in totale i posti assegnati per i quali ora si cercano candidature di aspiranti operatori aventi tra i 18 e 28 anni non ancora compiuti. Sei per ciascuno ambito di servizio: il primo riguarda

la “Promozione dell’ambiente per la riqualificazione resiliente delle comunità”, mentre il secondo si riferisce alla “Promozione dell’orientamento e della prevenzione per la riqualificazione resiliente delle comunità”.

COME PRESENTARE DOMANDA

Coloro che intendono presentare la domanda devono farlo entro il 10 febbraio 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma “domande on line” all’indirizzo https://domandeonline.servizio civile.it dove attraverso un semplice sistema di ricerca è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

«Investiamo sulla formazione dei giovani offrendo loro la possibilità di incrementare le competenze come nuovi spunti di riflessione e di crescita personale – ha specificato il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo – Il servizio civile è inoltre un’opportunità per il nostro territorio perché garantisce nuovi servizi ai cittadini attraverso le attività svolte dai volontari, nell’ambito dei singoli progetti approvati. Crediamo – ha concluso il primo cittadino – che continuare ad investire sulla valorizzazione delle risorse territoriali si accompagni alla capacità che avremo di far rimanere i nostri giovani a lavorare qui, per stimolarli alla conoscenza e coinvolgerli nel protagonismo autentico per mettere a sistema ciò che di bello e buono abbiamo da promuovere per creare economia sostenibile e duratura».

Per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni può rivolgersi al Comune di Laino Borgo utilizzando il numero di telefono 0981/82002.