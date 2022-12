Servizio Civile, 491 posti disponibili nel CSV Cosenza: ecco come presentare domanda

COSENZA – C’è tempo fino alle ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023 per presentare domanda di partecipazione al bando per la selezione di operatori volontari di servizio civile. Il CSV Cosenza con il programma “Restanti” mette a disposizione, in totale, 491 posti.

I progetti di Restanti sono: Frogger (ambiente) con 33 posti; Tetris (disabilità) con 125 posti; Wonder boy (giovani) con 28 posti; Pac Man (povertà) con 128 posti; Super Mario (sanità) con 72 posti e Donkey Kong (protezione civile) con 63 posti, quest’ultimo realizzato in co-progettazione con il CSV della Basilicata. Di Restanti fa parte anche il progetto Just listen – Caritas Calabria che mette a disposizione 42 posti con la Caritas.

Per partecipare al bando è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani o possedere un regolare permesso di soggiorno. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444 euro.

