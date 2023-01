Tombolata di beneficenza, il Rotary Club Cosenza saluta domani le festività

COSENZA – A conclusione delle festività natalizie, il Rotary Club Cosenza Sette Colli ha organizzato la Tombolata di Beneficenza. L’evento è in programma per Sabato 7 Gennaio, a partire dalle ore 17, nella sede del Club situata a Rende presso i locali dell’Hotel San Francesco. Con l’iniziativa, alla quale hanno aderito come sponsor, oltre agli stessi soci, diverse attività commerciali operanti nell’area urbana cosentina, il Club intende proseguire anche per il 2023 le proprie attività di service sul territorio, con particolare attenzione alle famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà.

“In accordo con tutti i soci” – ha affermato la Presidente del Club, Marcella Giulia Lorenzi – “abbiamo pensato di organizzare un momento per stare insieme in allegria riproponendo il gioco più antico delle festività natalizie. La tombola è universale, rimanda ai tradizionali giochi in famiglia e all’atmosfera del Natale, un tempo che deve aiutarci a volgere lo sguardo verso chi è meno fortunato di noi. A loro ci rivolgeremo donando l’incasso derivante dalla vendita delle cartelle della tombola ad attività di beneficenza. A nome del Club desidero ringraziare gli sponsor che ci hanno gentilmente supportato. Tutti sono invitati a partecipare, in particolare le famiglie con bambini”.

Il programma dell’iniziativa prevede, oltre ai classici ‘giri’ di tombola, squisite sorprese per deliziare il palato e altre attività ludiche di intrattenimento.