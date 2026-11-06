Soprusi e violenze prima del delitto: la ricerca a quattro mani di Francesco Caravetta e Deborah Maddalena Bottino

Da moltissimi anni e con indefesso rigore, Francesco Caravetta, autore e antropologo culturale, strappa all’oblio vicende criminali immerse nel silenzio dei fascicoli degli archivi calabresi. Il progetto Antichi Delitti, attraverso il quale ha ricostruito e restituito alla memoria quelle storie, ne ha consacrato la fama; i suoi volumi sono ormai ampiamente noti e apprezzati. Ora l’investigatore d’archivio torna dai suoi lettori con una nuova creatura editoriale, firmata questa volta a quattro mani con la criminologa Deborah Maddalena Bottino.

Si intitola Stanotte ti ammazzo. Storie di sopravvissute che hanno ucciso di notte ed è il risultato di quattro anni di ricerca su undici vicende giudiziarie calabresi, avvenute tra il 1906 e il 1950. Undici donne che arrivarono a uccidere; ma prima ancora, undici storie di violenza e sopraffazione che precedettero quei delitti.

Chi erano queste donne e cosa si celava dietro gesti così estremi? Rapporti familiari segnati da disuguaglianze, dipendenza economica e convenzioni sociali rigide. Per queste donne, la casa, luogo di protezione per antonomasia, era invece lo spazio in cui la violenza si ripeteva e restava nascosta.

Attraverso documenti, fonti d’archivio e atti giudiziari, la ricostruzione storica si intreccia con l’analisi criminologica, psicologica, antropologica e giuridica. Ne emerge la complessità di esistenze nelle quali i confini tra vittima e carnefice si fanno drammaticamente difficili da tracciare.

È un equilibrio delicato. Il libro non cerca assoluzioni né giudizi costruiti attraverso la lente delle categorie odierne. Prima di diventare protagoniste di un fascicolo, queste donne avevano attraversato esperienze di paura, conflitto e sopravvivenza. Ricostruirle significa provare a capire il contesto in cui maturò il delitto.

Laureato in Pedagogia presso l’Università di Messina e in Filosofia presso l’Università della Calabria, Caravetta si è perfezionato in Metodologia e didattica degli audiovisivi, con particolare riferimento all’antropologia visiva.

Mentre Deborah Maddalena Bottino è criminologa clinica, laureata in Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza presso l’Università di Bologna. Esperta ex art. 80 dell’Ordinamento penitenziario, collabora inoltre con l’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza (AICIS) e i suoi interessi scientifici si concentrano sulle dinamiche della violenza, sui comportamenti criminali e sule loro implicazioni psicologiche, sociali e giudiziarie. La prefazione è firmata da Ugo Terracciano, presidente dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza.

Elvira Sangineto