25 aprile in pista per l’open day di atletica a Mirto

Il 25 aprile, alle ore 10:00, sul lungomare di Mirto Crosia ci sarà una grande festa per l’Open day di Atletica organizzato dalla CorriCastrovillari del Presidente Gianfranco Milanese,per inaugurare la nuova Scuola di Atletica CorriCastrovillari “Team Mirto”, diretta dal prof. Enzo Galati e dall’istruttrice Erika Pennino.

Dopo il grande successo della Scuola di Atletica di Castrovillari, che tante soddisfazioni ci sta regalando, l’Associazione sportiva castrovillarese si espande per trasmettere sempre di più i valori dello sport, della salute e dell’entusiasmo tra i ragazzi, che già non vedono l’ora di correre ed allenarsi sulla pista di atletica ripristinata dall’Amministrazione comunale di Mirto e resa disponibile ai piccoli allievi.

Un lavoro sinergico tra sport e Istituzioni che ha visto lavorare fianco a fianco tutto il gruppo e i tecnici federali della CorriCastrovillari, insieme alla Giunta comunale del Sindaco Antonio Russo.

«Il 25 sarà una giornata davvero speciale ed invito tutti a partecipare a questo Open day che vuole regalare gioia, speranza e perché no? Qualche altro grande talento che andrà ad unirsi al gruppo storico della CorriCastrovillari- ha commentato entusiasta il Presidente Milanese -. La Scuola di Atletica “Team Mirto” è una bella realtà e per questo ringrazio il sindaco di Mirto Crosia, Antonio Russo, il vice sindacoGemma Cavalloe il presidente del consiglio Francesco Russo. Non possiamo non ringraziare il fantastico Ivan Toretti e il vulcanico Gianluca Arcidiacone. Al prof. Galati e all’istruttrice Pennino vanno il mio sostegno e il mio profondo ringraziamento. Come non citare il nostro sponsor Caffè Guglielmo senza il quale la maggior parte dei nostri sogni rimarrebbero tali; invece, con il loro appoggio, stanno diventando una splendida realtà».

Vedere pian piano risorgere la pista di atletica di Mirto è stato come «riscoprire un gioiello sepolto sotto terra, una vera emozione», ha aggiunto il presidente della CorriCastrovillari.