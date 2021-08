A Montepaone il Campionato Italiano Interforze di beach volley

MONTEPAONE (CZ) – Si terrà mercoledì 1 settembre 2021 alle ore 19.00, presso l’Hotel Estella di Montepaone, in provincia di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano Interforze di beach volley, manifestazione di interesse nazionale promosso dallo Stato Maggiore della Difesa in collaborazione con le Polisportive Giovanili Salesiane.

Nel corso dell’incontro con la stampa saranno resi tutti i dettagli organizzativi della manifestazione riservata al personale delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e dei Corpi Armati e non dello Stato ed in programma sulla spiaggia di Montepaone Lido dal 2 al 4 settembre prossimi.

L’evento si avvale della collaborazione del Comitato Regionale PGS Calabria, del Comitato Provinciale PGS Catanzaro e dell’ASD Vigili del Fuoco Calabria, con il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Montepaone e del Comitato Regionale del CONI.

Le premiazioni si terranno sabato 4 settembre alla presenza dello Stato Maggiore della Difesa, delle autorità istituzionali e dei rappresentanti degli enti sportivi promotori.